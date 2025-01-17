Срок пребывания на учете в Службе занятости возрастет до 12 месяцев — Finance.ua
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Срок пребывания на учете в Службе занятости возрастет до 12 месяцев

Личные финансы
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Срок пребывания на учете в Службе занятости возрастет до 12 месяцев
Срок пребывания на учете в Службе занятости возрастет до 12 месяцев
Согласно реформе социального страхования, срок пребывания на учете в Службе занятости возрастет.
Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак во время брифинга.
Министерство социальной политики в рамках новой реформы социального страхования предлагает увеличить срок пребывания на учете в Службе занятости. В частности, речь идет об увеличении срока учета до 12 месяцев.
«Мы действительно предлагаем увеличить срок пособия по безработице со стороны службы занятости по согласованию Минэкономики и Государственной службы. Сегодня у нас есть такое ограничение в три месяца, но мы понимаем, что случаи могут быть совершенно разные. Кому-то нужна будет помощь со стороны Службы занятости месяц, а кто-то, наоборот, потребует большого переобучения, переквалификации, поиска новой работы», — отметила Марчак.
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«Поэтому предварительно мы планируем 12 месяцев, но мы специально предлагаем этот вопрос дать на рассмотрение Кабмина», — добавила она.
Также Марчак добавила, что этот срок не составит меньше трех месяцев.
«Мы сейчас прогнозируем до 12 месяцев, но даем Кабинету министров право установить другой, больший срок для того, чтобы человек получал поддержку весь период времени, сколько ему нужно, чтобы вернуться к работе», — пояснила заместитель министра социальной политики.
По материалам:
УНН
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