Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ждать до конца года — Finance.ua

Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ждать до конца года Сегодня 10:03 — Личные финансы

Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ждать до конца года

По состоянию на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 24 609 грн. В то же время, размер заработной платы существенно отличается в зависимости от региона.

Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа

В каких регионах зарабатывают больше всего

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области — 28 431 грн. В пятерку лидеров также вошли:

Львовская область — 27 477 грн;

Киевская — 27 153 грн;

Ивано-Франковская — 26 676 грн;

Волынская — 26 503 грн;

Закарпатская — 25 643 грн.

В то же время самые низкие зарплаты получают работники в:

Запорожской области — 20 555 грн;

Черниговской (20828 грн);

Полтавской (20858 грн) областях.

Данные по другим регионам

Средний уровень зарплаты в других областях выглядит так:

Ровенская область — 24 589 грн;

Одесская — 24 517 грн;

Тернопольская — 24 424 грн;

Хмельницкая — 23 454 грн;

Херсонская — 23 375 грн;

Сумская — 23 335 грн;

Винницкая — 23 227 грн;

Харьковская — 23 100 грн;

Житомирская — 22 937 грн;

Николаевская — 22 844 грн;

Черновицкая — 22 799 грн;

Черкасская — 22 071 грн;

Днепропетровская — 22 309 грн;

Кировоградская — 21 748 грн.

Что влияет на рост зарплат

Аналитики отмечают, что динамика роста зарплат соответствует общеэкономическим ожиданиям. По прогнозу НБУ, в 2025 году номинальные зарплаты возрастут на 17,7%, а с учетом инфляции — на 3,9%.

В то же время, согласно данным Госстата, в 2024 году зарплаты выросли на 25,6% по сравнению с предыдущим годом.

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Ожидания до конца текущего года остаются положительными — прогнозируется рост на уровне 15−20%, что также соответствует динамике на платформе OLX Работа год от года.

Высокие темпы повышения зарплат прогнозируются в секторах с традиционным дефицитом кадров: строительстве, ремонтах, производстве и промышленности.

Основные факторы, которые заставляют работодателей пересматривать уровень оплаты труда, — острая нехватка квалифицированных специалистов из-за мобилизации, выезда трудоспособного населения за границу и общая демографическая ситуация. К этому прибавляется давление инфляции, что заставляет корректировать зарплатные ожидания работников.

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Напомним, в июне 2025 года украинцы массово откликались на вакансии с бронированием. Если в прошлом году такие объявления собирали десятки откликов, то в этом уже тысячи. В топ-10 самых популярных профессий попали преимущественно рабочие специальности, водители, грузчики, производственники, а также вакансии, открытые для кандидатов без опыта.

Строителям повысят гарантированную зарплату в два раза. В Бородянке состоялось подписание нового отраслевого соглашения между Министерством развития общин и территорий Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов. Документ будет действовать с 2025 по 2027 год и предусматривает обновленные социально-трудовые гарантии для работников строительной сферы.

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