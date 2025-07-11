Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ждать до конца года — Finance.ua
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Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ждать до конца года

Личные финансы
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Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ждать до конца года
Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ждать до конца года
По состоянию на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 24 609 грн. В то же время, размер заработной платы существенно отличается в зависимости от региона.
Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа.

В каких регионах зарабатывают больше всего

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области — 28 431 грн. В пятерку лидеров также вошли:
  • Львовская область — 27 477 грн;
  • Киевская — 27 153 грн;
  • Ивано-Франковская — 26 676 грн;
  • Волынская — 26 503 грн;
  • Закарпатская — 25 643 грн.
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В то же время самые низкие зарплаты получают работники в:
  • Запорожской области — 20 555 грн;
  • Черниговской (20828 грн);
  • Полтавской (20858 грн) областях.

Данные по другим регионам

Средний уровень зарплаты в других областях выглядит так:
  • Ровенская область — 24 589 грн;
  • Одесская — 24 517 грн;
  • Тернопольская — 24 424 грн;
  • Хмельницкая — 23 454 грн;
  • Херсонская — 23 375 грн;
  • Сумская — 23 335 грн;
  • Винницкая — 23 227 грн;
  • Харьковская — 23 100 грн;
  • Житомирская — 22 937 грн;
  • Николаевская — 22 844 грн;
  • Черновицкая — 22 799 грн;
  • Черкасская — 22 071 грн;
  • Днепропетровская — 22 309 грн;
  • Кировоградская — 21 748 грн.

Что влияет на рост зарплат

Аналитики отмечают, что динамика роста зарплат соответствует общеэкономическим ожиданиям. По прогнозу НБУ, в 2025 году номинальные зарплаты возрастут на 17,7%, а с учетом инфляции — на 3,9%.
В то же время, согласно данным Госстата, в 2024 году зарплаты выросли на 25,6% по сравнению с предыдущим годом.
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Ожидания до конца текущего года остаются положительными — прогнозируется рост на уровне 15−20%, что также соответствует динамике на платформе OLX Работа год от года.
Высокие темпы повышения зарплат прогнозируются в секторах с традиционным дефицитом кадров: строительстве, ремонтах, производстве и промышленности.
Основные факторы, которые заставляют работодателей пересматривать уровень оплаты труда, — острая нехватка квалифицированных специалистов из-за мобилизации, выезда трудоспособного населения за границу и общая демографическая ситуация. К этому прибавляется давление инфляции, что заставляет корректировать зарплатные ожидания работников.
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Напомним, в июне 2025 года украинцы массово откликались на вакансии с бронированием. Если в прошлом году такие объявления собирали десятки откликов, то в этом уже тысячи. В топ-10 самых популярных профессий попали преимущественно рабочие специальности, водители, грузчики, производственники, а также вакансии, открытые для кандидатов без опыта.
Строителям повысят гарантированную зарплату в два раза. В Бородянке состоялось подписание нового отраслевого соглашения между Министерством развития общин и территорий Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов. Документ будет действовать с 2025 по 2027 год и предусматривает обновленные социально-трудовые гарантии для работников строительной сферы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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