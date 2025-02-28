Средняя зарплата в ГМК секторе выросла на 14,4% и достигла почти 30 тысяч грн — Finance.ua
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Средняя зарплата в ГМК секторе выросла на 14,4% и достигла почти 30 тысяч грн

Личные финансы
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Средняя зарплата в ГМК секторе выросла на 14,4% и достигла почти 30 тысяч грн
Средняя зарплата в ГМК секторе выросла на 14,4% и достигла почти 30 тысяч грн
Средняя зарплата на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины в 2024 г. выросла на 14,4%, до 27,3 тыс. грн. Таким образом, динамика увеличения фонда заработной платы в отрасли превысила индекс инфляции по итогам прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Федерации металлургов Украины (ФМУ).
Уровень зарплат на предприятиях украинского ГМК традиционно превышает средний показатель в Украине и промышленности. По данным Госстата, за 2023 год средняя зарплата в Украине составила 17,4 тысячи гривен, в промышленности — 18,4 тысячи гривен. Таким образом, зарплаты в секторе ГМК на 37% выше, чем в среднем по Украине. Кроме того, металлургические компании создают привлекательные условия труда за счет инвестиций в безопасность, указывают в ФМУ.
Как сообщал GMK Center, по итогам 2023 года средняя зарплата на предприятиях ФМУ выросла на 56,4% - до 23,9 тыс. грн.
Напомним, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или 6,2 млрд долларов. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но при росте тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.
По материалам:
РБК-Україна
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