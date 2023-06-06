Средний годовой пробег электрокаров на 30% меньше, чем у бензиновых моделей — Finance.ua

Средний годовой пробег электрокаров на 30% меньше, чем у бензиновых моделей Сегодня 04:29 — Технологии&Авто

Средний годовой пробег электрокаров на 30% меньше, чем у бензиновых моделей

iSeeCars опубликовал результаты недавнего исследования, в ходе которого эксперты портала проанализировали данные более 860 000 автомобилей. Как выяснилось, владельцы электромобилей используют их гораздо реже, чем аналогичные бензиновые модели.

По данным iSeeCars, трехлетний электромобиль в среднем проезжает 14 579 км в год, тогда как автомобиль с ДВС — 20 532 км. При этом средняя цена типичного трехлетнего электромобиля составляет 45 147 долларов против 30 760 долларов за аналогичный автомобиль с ДВС. Таким образом, отдав за «батарейный» автомобиль на 47% больше, владелец использует его на 29% реже.

Чаще всего американцы покупают электромобили Tesla. При этом все четыре модели превышают средний показатель использования, но чаще выезжает флагманский кроссовер Model X. Среднегодовой пробег модели — 16 702 км. Model Y проезжает 16 414 км в год, Model 3 — 16 029 км, а Model S — 15 031 км. Для сравнения, средний пробег электромобилей в США, за исключением Tesla, составляет 10 813 км в год.

Реже всего на дорогах появляется Porsche Taycan. Владельцы немецкого спорткара проезжают в среднем 7799 км в год. Отчасти это связано с тем, что для ежедневных поездок у них есть другие автомобили. Также на частоту использования Taycan влияют небольшой запас хода (364 км по EPA) и высокий ценник — в среднем 117 484 доллара.

Также на нижних позициях рейтинга оказались Hyundai Ioniq Electric и Nissan Leaf с запасом хода 275 и 305 км соответственно. Но на дороги они выезжают чаще Porsche Taycan.

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Autogeek По материалам:

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