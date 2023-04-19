Средний чек украинцев в интернете: в UPC назвали сумму — Finance.ua

Средний чек украинцев в интернете: в UPC назвали сумму Сегодня 13:31 — Финтех и Карты

Средний чек украинцев в интернете: в UPC назвали сумму

Самым популярным видом безналичных платежей украинцев остается оплата в POS-терминалах. Средняя сумма чека составляет 564 грн.

Об этом свидетельствуют данные Украинского процессингового центра.

«За первый квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество трансакций по картам уменьшилось на 2,0%, а денежные объемы увеличились на 6,5%», — сказано в сообщении.

За первый квартал 2023 г. отмечается незначительное уменьшение активности держателей карт, а объемы операций демонстрируют увеличение. Сейчас держатели карт больше тратят на товары и услуги, чем год назад, и меньше снимают наличные деньги в АТМ.

Оплаты в POS-терминалах

Оплата в POS-терминалах остается самым популярным видом безналичных платежей, при этом средняя сумма чека за год увеличилась на 20% до 564 грн.

Общее количество покупок почти не изменилось (+2%), но расходы держателей карт возросли на 22,2%.

Снятие наличных

Количество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось на 36,9%. Объемы АТМ-транзакций за год почти не изменились. Украинцы реже снимали наличные в банкоматах — раз в месяц, но суммы снятия значительно увеличились, прибавив 59% к 4029 грн на транзакцию.

Расчеты в Интернете

Количество оплат в Интернете увеличилось на 1,3%, а их объемы на 12,3%. Средняя сумма чека составила 1 681 грн, что на 11,0% больше, чем в прошлом году.

Больше всего держатели карт потратили на оплату коммунальных услуг, пополняли мобильные телефоны, покупали продукты, оплачивали логистические услуги, покупали билеты (авиа, ж/д). Значительно меньше по сравнению с 2022 годом тратили на рекламные услуги (-54%) и на автозаправочных станциях (-33%).

Переводы с карты на карту

Сервис p2p-переводов продемонстрировал самый большой рост в 1 квартале 2023 года. Ведь количество таких переводов увеличилось на 24,6%, а денежные объемы прибавили 16,4%. Средняя сумма операции равнялась 2 275 грн.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.