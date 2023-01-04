Средние цены на виды топлива снизились — Finance.ua

Средние цены на виды топлива снизились Сегодня 18:00 — Энергетика

В среду, 4 января, по сравнению со вторником, 3 января, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз, бензин марки Евро-95 и дизельное топливо марки Евро снизились на 0,5-0,7% до 29,65−55,66 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 снизились на 0,7% с 53,03 гривны за литр до 52,66 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо снизились на 0,6% с 56,00 грн/л до 55,66 грн/л.

Средние цены на газ снизились на 0,5% с 29,81 грн/л до 29,65 грн/л.

Во вторник, 3 января, по сравнению с понедельником, 2 января, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 29,81 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 53,03 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 56,00 гривны за литр.

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Українські Новини По материалам:

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