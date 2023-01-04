Средние цены на виды топлива снизились — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средние цены на виды топлива снизились

Энергетика
33
В среду, 4 января, по сравнению со вторником, 3 января, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз, бензин марки Евро-95 и дизельное топливо марки Евро снизились на 0,5-0,7% до 29,65−55,66 гривны за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
Средние цены на бензин А-95 снизились на 0,7% с 53,03 гривны за литр до 52,66 гривны за литр.
Средние цены на дизельное топливо снизились на 0,6% с 56,00 грн/л до 55,66 грн/л.
Средние цены на газ снизились на 0,5% с 29,81 грн/л до 29,65 грн/л.
Во вторник, 3 января, по сравнению с понедельником, 2 января, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 29,81 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 53,03 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 56,00 гривны за литр.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.