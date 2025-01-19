Среди новоприбывших украинцев в Польше преобладают трудовые мигранты — исследование Сегодня 08:10 — Личные финансы

Среди новоприбывших украинцев в Польше преобладают трудовые мигранты — исследование

37% находящихся в Польше украинцев приехали менее чем полгода назад — это самый большой показатель среди всех опрошенных. В течение 2 лет приехало 23%.

Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Отмечается, что 15% украинцев находятся в Польше 3 года. 10% - более 5 лет, год назад приехало 9% респондентов и наименьший показатель среди тех, кто находится в Польше 4 года — 6%. Среди всех опрошенных 67% составляют женщины.

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«Наибольшая доля украинцев приехала в Польшу в течение полугода. Это свидетельствует о том, что среди новоприбывших доминируют трудовые мигранты, которые выбирают Польшу из-за географической близости, общности культурных традиций и выгодных условий для работы. Опрос также показал, что украинцев, прибывших в Польшу с началом полномасштабного вторжения, сейчас всего 15%. Вероятно, они вернулись в Украину после того, как прошла опасность, или переехали в другие страны», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Инфографика: Gremi Personal

40% опрошенных находится в возрасте 36−54 года — это самая большая категория по количеству. 37% еще не достигли 25 лет. В диапазоне от 26 до 35 лет находятся 20% респондентов и всего 3% старше 55 лет.

Инфографика: Gremi Personal

Больше всего приехавших в Польшу в одиночку — 58%. 16% опрошенных приехали с друзьями, вместе с родственниками — 13%, 10% среди приехавших в составе семейной пары. С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Польша стала главным прибежищем для бежавших от войны украинских беженцев. Однако последние данные свидетельствуют о существенных изменениях в составе находящихся в Польше украинцев.

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Эти украинцы преимущественно зарабатывают в Польше и возвращаются домой, где тратят заработанные средства, поддерживая экономику Украины. Польша, которая с самого начала полномасштабного вторжения стала убежищем для беженцев, сегодня возвращается в партнерство с Украиной в сфере трудовой миграции. И это также оказывает положительное влияние на польскую экономику и рынок трудоустройства", — добавляет Джоболда.

Напомним, власти Польши после полномасштабного вторжения россии разрешили украинцам, получившим временную защиту, вести предпринимательскую деятельность на тех же условиях, что и граждане страны. После этого в Польше произошел украинский предпринимательский бум : начиная с весны 2022 года количество новых бизнесов выросло в разы.

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По данным Национального банка Польши (NBP), в 2024 году в стране находились около 2,3 миллиона украинцев. Исследования NBP показывают, что большая часть украинцев в Польше не определились с планами на будущее.

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