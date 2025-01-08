Какие лимиты выдачи наличных в Польше в 2025 году — Finance.ua
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Какие лимиты выдачи наличных в Польше в 2025 году

Мир
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Какие лимиты выдачи наличных в Польше в 2025 году
Какие лимиты выдачи наличных в Польше в 2025 году
Безналичный расчет набирает все больше популярности. Однако есть ситуации, когда необходимы именно наличные деньги. Какие лимиты на снятие наличных существуют в польских банкоматах — рассказало издание inpoland.
Банкоматы имеют ограничения на снятие наличных, чтобы обеспечить безопасность транзакций и операционную ликвидность. Стандартный лимит снятия наличных в банкоматах Польши обычно составляет от 800 до 1000 злотых. Однако у некоторых банков лимиты выше.
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Иногда банкоматы выдают меньше — из-за персональных настроек лимита банковской карты или из-за отсутствия банкнот в устройстве. Также существует дневной предел на снятие собственных или кредитных средств через банкомат.
Следует помнить о наименьшей сумме снятия. В этом случае каждый банк устанавливает эту сумму индивидуально. На практике наименьшая сумма снятия — банкнота номиналом 10 злотых. Однако все чаще минимальная сумма снятия составляет 20 злотых, а в некоторых случаях даже 50 злотых. Не забывайте, что банкоматы не выдают монеты.
В настоящее время лимиты выдачи наличных в банкоматах самых популярных польских банков следующие:
  • Euronet — максимальная разовая выдача — 800 злотых,
  • Planet Cash — максимальная разовая выдача — 1000 злотых. Если у клиента есть счет в банке, который сотрудничает с Planet Cash, лимит может быть увеличен,
  • Santander Bank Polska — максимальная разовая выдача — 1000 злотых, однако дневной лимит снятия наличных для клиентов банка составляет 15 000 злотых,
  • Pekao — предлагает своим клиентам, у которых есть карты Visa, Mastercard и Maestro, дневной лимит на уровне 6000 злотых, а для владельцев золотых карт — 15 000 злотых,
  • PKO BP — дневной лимит 20 000 злотых,
  • Millenium — стандартный дневной предел — 2000 злотых, но по желанию его можно увеличить до 20 000 тысяч злотых.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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