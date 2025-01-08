Какие лимиты выдачи наличных в Польше в 2025 году — Finance.ua

Какие лимиты выдачи наличных в Польше в 2025 году Сегодня 14:35 — Мир

Какие лимиты выдачи наличных в Польше в 2025 году

Безналичный расчет набирает все больше популярности. Однако есть ситуации, когда необходимы именно наличные деньги. Какие лимиты на снятие наличных существуют в польских банкоматах — рассказало издание inpoland

Банкоматы имеют ограничения на снятие наличных, чтобы обеспечить безопасность транзакций и операционную ликвидность. Стандартный лимит снятия наличных в банкоматах Польши обычно составляет от 800 до 1000 злотых. Однако у некоторых банков лимиты выше.

Читайте также Минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в 6 раз

Иногда банкоматы выдают меньше — из-за персональных настроек лимита банковской карты или из-за отсутствия банкнот в устройстве. Также существует дневной предел на снятие собственных или кредитных средств через банкомат.

Следует помнить о наименьшей сумме снятия. В этом случае каждый банк устанавливает эту сумму индивидуально. На практике наименьшая сумма снятия — банкнота номиналом 10 злотых. Однако все чаще минимальная сумма снятия составляет 20 злотых, а в некоторых случаях даже 50 злотых. Не забывайте, что банкоматы не выдают монеты.

В настоящее время лимиты выдачи наличных в банкоматах самых популярных польских банков следующие:

Euronet — максимальная разовая выдача — 800 злотых,

Planet Cash — максимальная разовая выдача — 1000 злотых. Если у клиента есть счет в банке, который сотрудничает с Planet Cash, лимит может быть увеличен,

Santander Bank Polska — максимальная разовая выдача — 1000 злотых, однако дневной лимит снятия наличных для клиентов банка составляет 15 000 злотых,

Pekao — предлагает своим клиентам, у которых есть карты Visa, Mastercard и Maestro, дневной лимит на уровне 6000 злотых, а для владельцев золотых карт — 15 000 злотых,

PKO BP — дневной лимит 20 000 злотых,

Millenium — стандартный дневной предел — 2000 злотых, но по желанию его можно увеличить до 20 000 тысяч злотых.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.