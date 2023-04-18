Спутниковый интернет-сервис Starlink стал доступен уже более чем в 50 странах — Finance.ua

Спутниковый интернет-сервис Starlink стал доступен уже более чем в 50 странах
Спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска стал доступен уже более чем в 50 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба SpaceX в Twitter.
«Теперь Starlink доступен в более чем 50 странах мира!», — говорится в публикации SpaceX.
В SpaceX отметили, что новой страной, где стал доступен Starlink, является Сальвадор.
Власти Эквадора, в свою очередь, заявили, что в ближайшие дни Starlink станет доступен на Галапагосских островах, расположенных примерно в 1000 км к западу от материковой части Латинской Америки в Тихом океане.
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