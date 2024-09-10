Спрос на стройматериалы замедлился после скачка в прошлом году — данные ассоциаций — Finance.ua
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Спрос на стройматериалы замедлился после скачка в прошлом году — данные ассоциаций

Казна и Политика
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Спрос на стройматериалы замедлился после скачка в прошлом году — данные ассоциаций
Спрос на стройматериалы замедлился после скачка в прошлом году — данные ассоциаций, www.freepik.com
Спрос на строительные материалы в 2024 году замедлился после значительного роста в прошлом году из-за низкой платежеспособности потребителей и недостаточного финансирования государственных программ восстановления, отметили в ассоциации производителей стройматериалов.
«В целом по приблизительным объемам первая половина 2024 года почти коррелируется с показателями 2023 года — то есть чуда в увеличении спроса не произошло. Продажи конкретных товаров сегодня напрямую зависят от активности мелких частных застройщиков. Большой и действительно платежеспособный государственный или частный потребитель оптовых объемов существует», — рассказал президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, физические лица формируют основной объем реальных продаж стройматериалов, по которым завершена оплата. В то же время программы «5−7-9», «єОселя» и «єВідновлення» стимулируют нестабильные увеличения спроса, позволяющие удерживать показатели реализации материалов на уровне 27−50% довоенного 2021 года, отметил эксперт.
«При таких обстоятельствах улучшения климата на рынке не предполагается до конца 2024 года», — добавил Салий.
Тем временем спрос на газобетон формируется преимущественно благодаря многоквартирному строительству, которое поддерживается программами восстановления, сообщил директор Всеукраинской ассоциации производителей автоклавного газобетона Олег Сиротин.
«Сейчас спрос на газобетон упал почти на 60% по сравнению с довоенным временем. Основной потребитель нашей продукции, физические лица, почти не строятся. Отрасль выживает в основном за счет многоквартирного жилищного строительства, в частности через государственные программы восстановления/компенсации пострадавшим лицам», — отметил он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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