Спрос на Mercedes-Benz S-класса и EQS упал — Finance.ua

Спрос на Mercedes-Benz S-класса и EQS упал Сегодня 04:11

Спрос на Mercedes-Benz S-класса и EQS упал

Mercedes-Benz сокращает производство на своем заводе Factory 56 в Зиндельфингене, Германия, поскольку спрос на модели S-класса и EQS резко падает. Впервые производство моделей Mercedes-Benz S-класса будет осуществляться только в одну смену, а почти 1500 сотрудников предприятия будут предупреждены о сокращении по возвращении из августовских отпусков.

Сокращения идут аналогичными шагами, сделанными в прошлом году, и должны начаться с четвертого квартала этого года. Mercedes-Benz выпускает S-класс, EQS-класс и родственные варианты Maybach на заводе в Южной Германии.

«В четвертом квартале планируется перевести производство на заводе № 56 на односменный режим работы и перевести часть сотрудников на другие производственные участки завода», — сообщил представитель бренда немецкому изданию Automobilwoche.

Сообщается, что мощности завода не загружены уже несколько месяцев, поскольку спрос на премиальном сегменте сокращается. Ожидается, что персонал будет переведен в цех 46, где производятся модели E-Class и GLC.

Совокупный объем производства четырех ведущих моделей Mercedes-Benz — S-класса, EQS и GLS — составил всего 33 400 единиц во втором квартале 2024 года, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи Mercedes-Benz S-класса упали на всех рынках в первой половине 2024 года: на 13,0% в Китае (до 10 430 единиц), на 19% в США (до 5026 единиц) и на 27% в Европе (до 4249) единиц). Обновленный S-класс должен появиться в 2025 году, хотя пока не известно, достаточно ли этого, чтобы вернуть Зиндельфинген к двухсменной работе.

Portaltele По материалам:

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