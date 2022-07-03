Спрос на iPhone 14 будет гораздо выше, чем на iPhone 13 - аналитик — Finance.ua

Спрос на iPhone 14 будет гораздо выше, чем на iPhone 13 - аналитик Сегодня 04:04 — Фондовый рынок

Он сообщает, что серия iPhone 14 продемонстрирует большой спрос, по крайней мере в Китае. Аналитик заметил, что поставщики и розничные продавцы вносят значительно более высокие депозиты для предоплаты за ожидаемые iPhone 14. В некоторых регионах депозит, как говорят, в два раза превышает сумму.

Смартфоны серии iPhone 14 дебютируют в сентябре этого года. Минг-Чи Куо уверен, что спрос на них превзойдет спрос на iPhone 13. Более того, купертиновская компания должна подготовиться к этому.

Аналитик добавляет, что прогноз поставок iPhone 14 от поставщиков компонентов и EMS составляет около 100 млн во второй половине 2022 года. Устойчивый спрос, вероятно, снизит риск сокращения заказов после запуска iPhone 14.

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iLenta По материалам:

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