Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год — Finance.ua

Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год Сегодня 14:21

Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год

За 2022 год в Украину импортировано 669,4 тысячи генераторов. Из них 643,8 тысячи генераторов были завезены предприятиями, гражданами — 25,5 тысячи.

Об этом сообщил член Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram

По его данным, меньше всего генераторов импортировали в марте: 4,6 тысячи, больше всего — в декабре: 309,4 тысячи.

«На графике можно увидеть, как резко растет спрос с начала осени. Январь по декабрь разница в 52 раза», — отметил депутат.

Напомним, в Украине 10 ноября вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы , аккумуляторы и еще ряд товаров.

Кроме того, в декабре Верховная Рада одобрила законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, отменяющие налоги на импорт генераторов и Starlink.

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