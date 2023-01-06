Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год — Finance.ua

Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год
За 2022 год в Украину импортировано 669,4 тысячи генераторов. Из них 643,8 тысячи генераторов были завезены предприятиями, гражданами — 25,5 тысячи.
Об этом сообщил член Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, меньше всего генераторов импортировали в марте: 4,6 тысячи, больше всего — в декабре: 309,4 тысячи.
«На графике можно увидеть, как резко растет спрос с начала осени. Январь по декабрь разница в 52 раза», — отметил депутат.
Напомним, в Украине 10 ноября вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы , аккумуляторы и еще ряд товаров.
Кроме того, в декабре Верховная Рада одобрила законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, отменяющие налоги на импорт генераторов и Starlink.
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