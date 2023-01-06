Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год

51
Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год
Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год
За 2022 год в Украину импортировано 669,4 тысячи генераторов. Из них 643,8 тысячи генераторов были завезены предприятиями, гражданами — 25,5 тысячи.
Об этом сообщил член Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, меньше всего генераторов импортировали в марте: 4,6 тысячи, больше всего — в декабре: 309,4 тысячи.
Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год
«На графике можно увидеть, как резко растет спрос с начала осени. Январь по декабрь разница в 52 раза», — отметил депутат.
Напомним, в Украине 10 ноября вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы , аккумуляторы и еще ряд товаров.
Кроме того, в декабре Верховная Рада одобрила законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, отменяющие налоги на импорт генераторов и Starlink.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.