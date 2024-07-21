Спрос на электромобили в Украине за полгода вырос почти вдвое: где покупали больше всего — Finance.ua
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Спрос на электромобили в Украине за полгода вырос почти вдвое: где покупали больше всего

Технологии&Авто
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Спрос на электромобили в Украине за полгода вырос почти вдвое: где покупали больше всего
Спрос на электромобили в Украине за полгода вырос почти вдвое: где покупали больше всего
В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV) Это на 94% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
  1. Львовская область — 3392 ед. (90% б/у);
  2. город Киев — 3171ед. (63% б/у);
  3. Днепропетровская обл. — 1926 ед. (75% б/у);
  4. Киевская обл. — 1767 ед. (69% б/у);
  5. Одесская обл. — 1459 ед (76% б/у).
«В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках стал Volkswagen ID.4», — говорится в сообщении.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
  • Nissan Leaf — на Львовщине и в Одесской обл.;
  • Tesla Model 3 — в столице и Киевской области;
  • Tesla Model Y — на Днепропетровщине.
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По материалам:
Finance.ua
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