Спрос на электромобили в Украине за полгода вырос почти вдвое: где покупали больше всего — Finance.ua

Спрос на электромобили в Украине за полгода вырос почти вдвое: где покупали больше всего
В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV) Это на 94% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
- Львовская область — 3392 ед. (90% б/у);
- город Киев — 3171ед. (63% б/у);
- Днепропетровская обл. — 1926 ед. (75% б/у);
- Киевская обл. — 1767 ед. (69% б/у);
- Одесская обл. — 1459 ед (76% б/у).
«В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках стал Volkswagen ID.4», — говорится в сообщении.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- Nissan Leaf — на Львовщине и в Одесской обл.;
- Tesla Model 3 — в столице и Киевской области;
- Tesla Model Y — на Днепропетровщине.
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