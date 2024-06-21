Спрос на электрокары среди украинцев вырос: какие авто покупают чаще всего — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на электрокары среди украинцев вырос: какие авто покупают чаще всего

Личные финансы
22
Спрос на электрокары среди украинцев вырос: какие авто покупают чаще всего
Спрос на электрокары среди украинцев вырос: какие авто покупают чаще всего
За 5 месяцев 2024 года в Украину ввезли рекордные 20,8 тысячи электроавто. Несмотря на отключения света, спрос на электрокары вырос в 2,1 раза в год.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
«Количество электроавто растет год к году. Так, в этом году ввезли рекордное количество таких машин — 20 785. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было ввезено 9 736 электрокаров», — говорится в сообщении.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В общей сложности на электроавто приходится 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей.

Топ ввезенных электрокаров

Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется Tesla — 4 742 автомобиля.
На втором месте — Volkswagen: 3 194 электроавто, а замыкает тройку лидеров Nissan — 3 034 электрокара.
Самыми востребованными моделями среди электричек стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Volkswagen ID.4.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Где чаще всего регистрируют ввезенные авто

Лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина — 13,5%, за ней следуют Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Оформить автогражданку онлайн 🚗

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.