Спрос на электрокары среди украинцев вырос: какие авто покупают чаще всего — Finance.ua

Спрос на электрокары среди украинцев вырос: какие авто покупают чаще всего Сегодня 19:01 — Личные финансы

Спрос на электрокары среди украинцев вырос: какие авто покупают чаще всего

За 5 месяцев 2024 года в Украину ввезли рекордные 20,8 тысячи электроавто. Несмотря на отключения света, спрос на электрокары вырос в 2,1 раза в год.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

«Количество электроавто растет год к году. Так, в этом году ввезли рекордное количество таких машин — 20 785. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было ввезено 9 736 электрокаров», — говорится в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

В общей сложности на электроавто приходится 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей.

Топ ввезенных электрокаров

Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется Tesla — 4 742 автомобиля.

На втором месте — Volkswagen: 3 194 электроавто, а замыкает тройку лидеров Nissan — 3 034 электрокара.

Самыми востребованными моделями среди электричек стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Volkswagen ID.4.

Инфографика: Опендатабот

Где чаще всего регистрируют ввезенные авто

Лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина — 13,5%, за ней следуют Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).

Инфографика: Опендатабот

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