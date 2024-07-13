Спрос на автобусы в Украине снижается — Finance.ua

Спрос на автобусы в Украине снижается
В июне украинский автопарк пополнился на 139 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 35% меньше, чем за тот же период прошлого года, но на 7% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Доля новой техники в этом объеме составляла 45%, что на 15 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, но на 8 п. п. больше по сравнению с маем текущего года.
В прошлом месяце чаще всего регистрировали впервые:
Среди новых автотранспортных средств:
- Ataman — 18 ед.;
- Etalon — 12 ед.;
- Citroen — 11 ед.
Среди б/у:
- Mercedes-Benz — 22 ед;
- VDL — 8 ед.;
- IVECO — 7 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнился 869 автобусами (-29% к аналогичному периоду 2023 года). Из них новых — 478 ед. (-39%); б/у — 391 ед. (-13%).
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