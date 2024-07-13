Спрос на автобусы в Украине снижается — Finance.ua

Спрос на автобусы в Украине снижается Сегодня 05:34 — Технологии&Авто

Спрос на автобусы в Украине снижается

В июне украинский автопарк пополнился на 139 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 35% меньше, чем за тот же период прошлого года, но на 7% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Доля новой техники в этом объеме составляла 45%, что на 15 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, но на 8 п. п. больше по сравнению с маем текущего года.

В прошлом месяце чаще всего регистрировали впервые:

Среди новых автотранспортных средств:

Ataman — 18 ед.;

Etalon — 12 ед.;

Citroen — 11 ед.

Среди б/у:

Mercedes-Benz — 22 ед;

VDL — 8 ед.;

IVECO — 7 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнился 869 автобусами (-29% к аналогичному периоду 2023 года). Из них новых — 478 ед. (-39%); б/у — 391 ед. (-13%).

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