Спрос на автобусы в Украине снижается — Finance.ua

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Спрос на автобусы в Украине снижается

Технологии&Авто
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Спрос на автобусы в Украине снижается
Спрос на автобусы в Украине снижается
В июне украинский автопарк пополнился на 139 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 35% меньше, чем за тот же период прошлого года, но на 7% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Доля новой техники в этом объеме составляла 45%, что на 15 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, но на 8 п. п. больше по сравнению с маем текущего года.

В прошлом месяце чаще всего регистрировали впервые:

Среди новых автотранспортных средств:
  • Ataman — 18 ед.;
  • Etalon — 12 ед.;
  • Citroen — 11 ед.
Среди б/у:
  • Mercedes-Benz — 22 ед;
  • VDL — 8 ед.;
  • IVECO — 7 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнился 869 автобусами (-29% к аналогичному периоду 2023 года). Из них новых — 478 ед. (-39%); б/у — 391 ед. (-13%).
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По материалам:
Finance.ua
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