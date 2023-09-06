Спецслужбы пришли с обысками в «Киевтеплоэнерго», — КГГА Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Спецслужбы пришли с обысками в «Киевтеплоэнерго», — КГГА

Сегодня в помещениях коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» проводят обыски. Основанием для этого снова, как в феврале 2023 года, стали выводы ревизии Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ).

Об этом сообщает КП «Киевтеплоэнерго».

Напомним, в начале текущего года КП «Киевтеплоэнерго» подало в суд на Госаудитслужбу из-за нарушений во время проведения аудита, необоснованности выводов и формального подхода. Соответствующее производство начато в Киевском окружном административном суде. Коммунальное предприятие считает выводы аудиторов необоснованными , потому что в их основе — не анализ документации или фактической работы, а субъективные документально не подтвержденные оценки, взятые преимущественно из медиаисточников.

Кроме того, Госаудитслужба сознательно лишила КП «Киевтеплоэнерго» возможности предоставить профессиональные объяснения и комментарии, чем грубо нарушила порядок проведения государственного финансового контроля.

Выводы аудита по поводу деятельности предприятие получило в конце прошлого года. Следует отметить, что аудит, начатый в 2021 году, был приостановлен Госаудитслужбой после введения в Украине военного положения и отсрочен до его отмены. Об этом Госаудитслужба письменно проинформировала коммунальное предприятие, мотивируя решение риском для жизни и здоровья своего персонала, которые должны были работать непосредственно на энергообъектах во время войны.

Специалисты Госаудитслужбы в ходе подготовки отчета нарушили регламент проверки. Кроме того, аудиторы составили акт ревизии предприятия, хотя ревизия является отдельным видом проверки, требует отдельной процедуры и проведена не была.

Вывод аудита крайне необоснованный, содержит ряд субъективных и предвзятых оценок.

К примеру, госаудиторы обвиняют «Киевтеплоэнерго» в том, что, получив в середине 2018 года в управление тепловые сети после «Киевэнерго», предприятие не произвело замены всех сетей. Общая протяженность указанных тепловых сетей — более 2,7 тыс. км. Уровень аварийности на время передачи их от Киевэнерго составлял 80%. Именно «Киевтеплоэнерго» приступило к наиболее масштабной реконструкции тепловых сетей в беспрецедентных за последние десятилетия объемах. За последние годы произведена ​​модернизация (т.е. замена на лучшие) более 400 км сетей. Даже в условиях войны, в том числе при содействии международных партнеров, «Киевтеплоэнерго» заменило более 50 км тепловых сетей.

Одновременная замена всех сетей за короткий срок технически невозможна, поскольку парализовала бы работу городского транспорта, критической и социальной инфраструктуры — больниц, роддомов, детских садов и т. д. , оставила бы горожан без коммунальных услуг. Опыт других европейских городов свидетельствует, что на выполнение работ такого масштаба уходит не менее 10 лет.

Также в отчете аудиторы предлагают «Киевтеплоэнерго» превратить спортивный зал в одной из ТЭЦ (построен еще вместе со станцией для работников) в аналог заведения из сети фитнес-клубов со свободным доступом для всех желающих. Представители Госаудитслужбы мотивируют это возможностью получения прибыли. ТЭЦ и его территория — это объекты повышенной опасности с особым режимом доступа и пребывания там, особенно сейчас, когда для российского агрессора они являются главной целью. И в мирное время проходить и постоянно находиться на теплоэлектроцентрали, где непрерывно работает мощное оборудование, может только специально обученный персонал. Эти разъяснения тоже полностью проигнорированы.

Сегодня коллектив «Киевтеплоэнерго» насчитывает более 9 тысяч работников, которые ежедневно обеспечивают работу мощного теплоэнергетического комплекса.

Учитывая игнорирование всех аргументов, которые предоставило КП «Киевтеплоэнерго», и нарушения, Госаудитслужба превратила проверку в сознательную попытку дискредитировать работу многотысячного коллектива.

КП «Киевтеплоэнерго» не препятствует обыскам, добровольно предоставляет запрашиваемую информацию и документы. А свои права на профессиональные обоснованные и беспристрастные выводы ревизии коммунальное предприятие отстаивает в судебном порядке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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