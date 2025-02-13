Специалист пояснил, что в современных машинах запрещено ремонтировать самостоятельно — Finance.ua

Специалист пояснил, что в современных машинах запрещено ремонтировать самостоятельно Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Специалист пояснил, что в современных машинах запрещено ремонтировать самостоятельно

В прошлое ушли те времена, когда конструктивные особенности автомобиля позволяли владельцам выполнять некоторые ремонтные работы самостоятельно. Современные машины стали заметно сложнее. Теперь на ТС есть масса электроники. Чаще всего именно из-за нее лезть в авто самостоятельно многие не решаются. Так, профильный специалист в интервью порталу MMR.net.ua назвал системы, ремонт которых действительно под запретом.

В первую очередь нужно поговорить о двигателе. Никто не говорит, что сам автолюбитель не может обслуживать агрегат. Напротив, в этом плане даже современные двигатели ничуть не изменились. В них как надо было лить масло по регламенту с сопутствующей заменой фильтров, так и сейчас масло меняется по пробегу, а на промежуточных этапах контролируется его уровень. Однако, что касается более сложных манипуляций с ДВС, например, замены прокладки ГБЦ или регулировки клапанов, то все это уж лучше доверить мастерам.

По аналогии с двигателем своими руками не следует лезть в трансмиссию, в том числе и для ее обслуживания. Язык в данном случае не затрагивает классическую «механику», ведь она издревле не претерпевает серьезных изменений. Здесь следует выделить новомодные «работы», вариаторы и усовершенствованные «автоматы». К ним без специальных знаний, а также навыков лучше вообще не прикасаться, иначе велика вероятность сделать что-то, что повлечет за собой выход КПП из строя.

Как уже было сказано ранее, на современных автомобилях полно электроники, и чаще всего при каждом ТО важно проводить диагностические мероприятия. Сейчас в сети можно легко купить универсальное оборудование для диагностики, но на практике нет необходимости, поскольку разобраться без обучения вряд ли получится. Такую работу лучше доверить хорошему электрику, иначе есть риск применить не те настройки или что-то изменить, после чего ДВС совсем перестанет запускаться.

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