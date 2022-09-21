SpaceX планирует провести спутниковый интернет в Иране — Finance.ua

SpaceX планирует провести спутниковый интернет в Иране Сегодня 23:00 — Технологии&Авто

SpaceX планирует провести спутниковый интернет в Иране

SpaceX подаст заявку в отличие от санкций США против Ирана в попытке предложить стране свой спутниковый интернет-сервис, заявил Илон Маск.

«Starlink подаст заявку, несмотря на санкции против Ирана», — написал Маск в Twitter.

Маск объявил, что спутниковый интернет-сервис Starlink стал доступен на всех континентах, включая Антарктиду, и компания планирует запустить до 42 тысяч спутников для расширения возможностей подключения.

Starlink, запущенный в конце 2020 года, предлагает услуги высокоскоростного широкополосного доступа клиентам в районах, плохо обслуживающих фиксированные и мобильные наземные сети, через созвездие спутников на низкой околоземной орбите.

Служба стала популярной после поставки антенн и модемов украинским военным для улучшения коммуникационных возможностей во время войны с россией.

Starlink монетизируется за счет покупки антенн, модемов и подписки по различным тарифам в зависимости от страны.

С 2019 года было развернуто около 3000 спутников Starlink и SpaceX производит примерно один запуск в неделю, используя собственные ракеты Falcon 9 для ускорения развертывания.

Иран находится под жестким режимом санкций США с тех пор, как бывший президент Дональд Трамп расторг соглашение 2015 года в отношении его ядерной деятельности.

В то время как нынешний президент Джо Байден поддерживает пересмотр соглашения, настойчивое требование Ирана по поводу долгосрочных гарантий со стороны Вашингтона остановило обсуждение.

Новые санкции были введены против Ирана в этом месяце после того, как базирующаяся в Тегеране компания помогла доставить беспилотники в россию, а также в ответ на массированную кибератаку на Албанию в июле, предположительно проведенную министерством разведки Ирана.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.