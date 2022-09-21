SpaceX планирует провести спутниковый интернет в Иране — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX планирует провести спутниковый интернет в Иране

Технологии&Авто
24
SpaceX планирует провести спутниковый интернет в Иране
SpaceX планирует провести спутниковый интернет в Иране
SpaceX подаст заявку в отличие от санкций США против Ирана в попытке предложить стране свой спутниковый интернет-сервис, заявил Илон Маск.
«Starlink подаст заявку, несмотря на санкции против Ирана», — написал Маск в Twitter.
Маск объявил, что спутниковый интернет-сервис Starlink стал доступен на всех континентах, включая Антарктиду, и компания планирует запустить до 42 тысяч спутников для расширения возможностей подключения.
Starlink, запущенный в конце 2020 года, предлагает услуги высокоскоростного широкополосного доступа клиентам в районах, плохо обслуживающих фиксированные и мобильные наземные сети, через созвездие спутников на низкой околоземной орбите.
Служба стала популярной после поставки антенн и модемов украинским военным для улучшения коммуникационных возможностей во время войны с россией.
Starlink монетизируется за счет покупки антенн, модемов и подписки по различным тарифам в зависимости от страны.
С 2019 года было развернуто около 3000 спутников Starlink и SpaceX производит примерно один запуск в неделю, используя собственные ракеты Falcon 9 для ускорения развертывания.
Иран находится под жестким режимом санкций США с тех пор, как бывший президент Дональд Трамп расторг соглашение 2015 года в отношении его ядерной деятельности.
В то время как нынешний президент Джо Байден поддерживает пересмотр соглашения, настойчивое требование Ирана по поводу долгосрочных гарантий со стороны Вашингтона остановило обсуждение.
Новые санкции были введены против Ирана в этом месяце после того, как базирующаяся в Тегеране компания помогла доставить беспилотники в россию, а также в ответ на массированную кибератаку на Албанию в июле, предположительно проведенную министерством разведки Ирана.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.