SpaceX отправила туристов на МКС, среди которых первый астронавт из Турции — Finance.ua

SpaceX отправила туристов на МКС, среди которых первый астронавт из Турции Сегодня 22:52 — Мир

Компания SpaceX запустила корабль Crew Dragon с космическими туристами, среди которых первый турецкий астронавт Альпер Гезеравчи, на Международную космическую станцию ​​в рамках последней коммерческой миссии техасского стартапа Axiom Space.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что капсула SpaceX Crew Dragon с квартетом Axiom стартовала на ракете Falcon 9 из космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал.

Планы миссии Axiom-3 предполагают, что экипаж проведет около 14 дней в микрогравитации на борту МКС, проводя более 30 научных экспериментов, многие из которых сосредоточены на изучении влияния космических полетов на здоровье и болезни человека.

Миссия стала третьим подобным полетом, организованным хьюстонской компанией Axiom за последние два года, поскольку компания развивает свой бизнес по доставке на околоземную орбиту астронавтов, спонсируемых иностранными правительствами и частными предприятиями.

Компания берет из своих клиентов не менее 55 млн долларов за каждое место астронавта.

В состав экипажа вошли командир корабля Майкл Лопес-Аллегриа (эксастронавт NASA), полковник военно-воздушных сил Италии Вальтер Вилладеи, гражданин Швеции Маркус Вандт и пилот военно-воздушных сил Турции Альпер Гезерауджи, который станет первым астронавтом в истории страны.

Економічна Правда По материалам:

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