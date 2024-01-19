SpaceX отправила туристов на МКС, среди которых первый астронавт из Турции — Finance.ua
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SpaceX отправила туристов на МКС, среди которых первый астронавт из Турции

Мир
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Компания SpaceX запустила корабль Crew Dragon с космическими туристами, среди которых первый турецкий астронавт Альпер Гезеравчи, на Международную космическую станцию ​​в рамках последней коммерческой миссии техасского стартапа Axiom Space.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что капсула SpaceX Crew Dragon с квартетом Axiom стартовала на ракете Falcon 9 из космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал.
Планы миссии Axiom-3 предполагают, что экипаж проведет около 14 дней в микрогравитации на борту МКС, проводя более 30 научных экспериментов, многие из которых сосредоточены на изучении влияния космических полетов на здоровье и болезни человека.
Миссия стала третьим подобным полетом, организованным хьюстонской компанией Axiom за последние два года, поскольку компания развивает свой бизнес по доставке на околоземную орбиту астронавтов, спонсируемых иностранными правительствами и частными предприятиями.
Компания берет из своих клиентов не менее 55 млн долларов за каждое место астронавта.
В состав экипажа вошли командир корабля Майкл Лопес-Аллегриа (эксастронавт NASA), полковник военно-воздушных сил Италии Вальтер Вилладеи, гражданин Швеции Маркус Вандт и пилот военно-воздушных сил Турции Альпер Гезерауджи, который станет первым астронавтом в истории страны.
По материалам:
Економічна Правда
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