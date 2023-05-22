SpaceX отправила туристов на МКС — Finance.ua

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SpaceX отправила туристов на МКС

Мир
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Компания SpaceX отправила из штата Флорида на Международную космическую станцию туристов. Экипаж неделю будет находиться на борту МКС.
Об этом сообщает CNN.
Бывшая астронавтка NASA, а ныне сотрудница Axiom — 63-летняя Пегги Витсон возглавила экипаж AX-2, таким образом став первой женщиной, управлявшей частным космическим полетом.
В состав экипажа также вошли американский бизнесмен Джон Шоффнер, исследовательница в области онкологии Райана Барнави и бывший военный пилот Али Аль-Карни из Саудовской Аравии.
SpaceX отправила туристов на МКС
Экипаж проведет на борту Crew Dragon 16 часов, пока корабль не пристыкуется к орбитальной лаборатории. После этого экипаж присоединится к семи астронавтам, которые уже находятся на космической станции. Около восьми дней они будут вместе работать над десятками исследований и научных проектов, в том числе и биомедицинскими.

Справка Finance.ua:

  • компания SpaceX запланировала три миссии с частным экипажем, во время которых впервые в истории в открытый космос выводят туриста;
  • первые две миссии планировались на корабле Crew Dragon, а вот третья будет отправлена в космос на корабле Starship — это будет первый полет с людьми на борту для этого космического корабля.
По материалам:
Укрінформ
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