Создана NFT-коллекция Save Azov — вырученные средства пойдут на ВСУ — Finance.ua
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Создана NFT-коллекция Save Azov — вырученные средства пойдут на ВСУ

29.05.2022, 01:07Финтех и Карты
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Блокчейн-энтузиасты создали коллекцию NFT-изображений Save Azov для сбора средств в помощь Вооруженным Силам Украины. Коллекция включает в себя 777 изображений украинских защитников в стилистике pixel-art, ее запуск запланирован на первое июня этого года.
Изначально планировалось перечислить 40 процентов всех продаж на счета полка «Азов», но впоследствии, после того как прошла эвакуация из «Азовстали», было принято решение о перечислении этих средств криптовалютному фонду Aid for Ukraine. За один NFT-токен на старте следует заплатить 0.3 SOL.
Создана NFT-коллекция Save Azov — вырученные средства пойдут на ВСУ
Остальные средства планируют инвестировать в проект и разработку NFT-игры, которая будет посвящена памяти событий на заводе «Азовсталь». Бета-тест игры планируется провести в октябре этого года. Также планируется создать образовательный проект для подростков, который будет представлен уже в июле этого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: internetua.com
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