Создан трехколесный электросамокат за 600 долл., который не боится ступенек и бездорожья (фото) — Finance.ua
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Создан трехколесный электросамокат за 600 долл., который не боится ступенек и бездорожья (фото)

Технологии&Авто
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Создан трехколесный электросамокат за 600 долл., который не боится ступенек и бездорожья (фото)
Создан трехколесный электросамокат за 600 долл., который не боится ступенек и бездорожья (фото)
Создан новый трехколесный электросамокат EISONTER, имеющий независимую подвеску с угловой конструкцией Аккермана. Она позволит водителю самоката покорять бездорожье и даже ездить по ступенькам. На платформе Kickstarter проходит сбор средств на выпуск этого транспортного средства.
Создан трехколесный электросамокат за 600 долл., который не боится ступенек и бездорожья (фото)
Производитель отмечает, что традиционные двухколесники очень неустойчивы при езде на высокой скорости. Если резко затормозить, особенно на повороте или на скользкой дороге, можно упасть. Поэтому EISONTER решили использовать угловую конструкцию и независимую подвеску с перевернутой трехколесной трансмиссией. Они улучшают стойкость электросамоката при езде на высокой скорости, а также дают возможность подниматься на холм до 35 градусов. Также можно ехать по бездорожью и спускаться по ступенькам.
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У EISONTER 50% амортизация ударов. У него сложная конструкция, благодаря которой удобно хранить или переносить самокат. Максимальная скорость составляет до 50 км, запас хода — 80 км. Цена изобретения — 600 долларов.
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По материалам:
ITsider.
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