Создан безопасный аккумулятор — Finance.ua

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Создан безопасный аккумулятор

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Созданный специалистами Национальной ускорительной лаборатории (SLAC) и Стэнфордского университета аккумулятор продолжил работу при высоких температурах. Исследование было опубликовано в журнале Matter.
Создан безопасный аккумулятор
Ученые поставили перед собой задачу разработать аккумулятор, который бы не воспламенялся и не горел при высоких температурах. Инженеры выяснили, что полимерные электролиты с большим содержанием соли не позволяют воспламениться батареям.
По словам авторов исследования, при температуре выше 60 градусов молекулы растворителя в электролите начинают испаряться, превращаясь из жидкости в газ и раздувая батарею, что может привести к возгоранию. В безопасном аккумуляторе значительную часть полимерного электролита составляет соль, долю содержания которой ученые увеличили с 50 до 63 процентов.
В материале говорится, что добавленные соли в большом количестве удерживают молекулы растворителя, предотвращая их испарение и воспламенение. Протестированные безопасные аккумуляторы продолжили работать при температуре более 100 градусов. «Это открытие указывает на новый подход к проектированию электролитов на основе полимеров», — подчеркнул профессор Стэнфордского университета и исследователь Женан Бао.
По материалам:
Portaltele
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