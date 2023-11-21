Советы, которые помогут вам развивать свой бизнес (от основателя известного в Украине бренда Enjoy The Wood) — Finance.ua

Советы, которые помогут вам развивать свой бизнес (от основателя известного в Украине бренда Enjoy The Wood) Сегодня 16:40 — Личные финансы

Советы, которые помогут вам развивать свой бизнес (от основателя известного в Украине бренда Enjoy The Wood)

Игорь Фостенко на конференции « Основатель бренда Enjoy The Wood и автор книги «Путь от беспризорника до миллионера»на конференции « Жить на проценты » назвал основные правила, помогающие ему в жизни добиваться успеха и успешно развивать бизнес. Finance.ua внимательно записал советы, и собрал их для вас в удобное время.

Смотрите шире, так больше возможностей.

«Многие люди сфокусированы на своем месте, или на своей стране. Мы, когда с женой начинали в 2014 году наш бизнес, это уже был третий проект, с которым пробовали стартовать. К сожалению, так случилось, что наша страна очень турбулентна, здесь курс доллара скачет, или с россией война… Это постоянно приводило к тому, что ты стартуешь бизнес, но два-три года и надо опять что-то новое начинать. Тогда мы подумали, как запустить свой бизнес, чтобы не пришлось его каждый раз перезапускать и чтобы он был защищен (по курсу валют и тому подобное). Решили, что мы хотим продавать по всему миру. Так что ищите возможности сделать бизнес максимально международным, потому что именно такие бизнесы имеют возможность жить дольше. Силы, потраченные на то, чтобы масштабировать свой бизнес за рубеж, окупаются гораздо выгоднее, чем когда мы вкладываем только внутри страны».

Работайте на бренд и бренд будет работать на вас.

«Очень многие компании живут по принципу „зарегистрировали какую-то непонятную марку“. К примеру, если ты заказываешь товар в инстаграме, ты не можешь посмотреть, как этот бренд называется. Очень важно работать над брендом и личным брендом. Потому что бренд — это все: ваше позиционирование, как вас воспринимают люди, как вы общаетесь с клиентом. Например, когда началась война, многие наши клиенты, зная наш бренд, предлагали нам сотни тысяч долларов, хотели нам помочь. Потому что они нас знали. Знали, что компания Enjoy The Wood всегда выполняет свои обязанности. Очень важно вкладывать деньги и силы в репутацию бренда».

Будьте творческими, думайте иначе.

«Вы платите либо деньгами, либо творчеством. Деньгами это будет дороже. Благодаря творчеству вы развиваете себя, вы учитесь и ваш мозг начинает думать иначе. Пример, расческа для бороды. Это обычная расческа, продававшаяся в переходе за три гривны. Мы купили несколько таких расчесок и решили посмотреть, как их продать. Я подумал, если мы на этом гребне напишем, что это не для волос, а только для бороды. Мы выставили на продажу их по 9,90 долларов и до сих пор у нас один из бестселлеров на Аmazon».

Изучайте рынок, читайте книги, путешествуйте, анализируйте отзывы, записывайте все мнения.

Особенно когда вы путешествуете, идите на рынки, заходите в нетуристические места. И обязательно все записывайте.

Фокусируйтесь, исключайте лишнее, сосредотачивайтесь на основном.

«Вопрос „Что не делать“ важнее вопроса „Что делать“. Надо из своей жизни убирать лишнее и двигаться максимально в том направлении, которое вам нужно. Моя история личная, как вдохновение для каждого из вас двигаться дальше. Я родился в очень бедной семье. Это когда даже засыпали без ужина, а к обеду был только хлеб с маслом. Потому что мама воспитывала детей. В 11 лет у меня умерла мама, и я пошел жить на улицу. Я жил на улице в Киеве, нюхал клей, просил деньги, воровал, были наркотики, алкоголь — это моя жизнь с 11 до 16 лет. То есть я был на „0“. У меня ничего не было, я родился с шансом в „-10“. А сейчас я даю вам советы, как добиваться какого-то успеха. Делюсь с вами какими-то кейсами. Хотя по логике кто-то сказал бы, что это невозможно. Так что верьте в себя!»

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