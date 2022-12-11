Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 миллиардов — Finance.ua

Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 миллиардов
Совет ЕС достиг согласия по законодательному пакету, который позволит ЕС финансово помогать Украине в течение 2023 года на сумму 18 миллиардов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Предложение было принято Советом ЕС 10 декабря с помощью письменной процедуры и будет подано в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.
«Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, сколько потребуется. Законодательство, которое мы приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года», — заявил министр финансов Чехии Збинек Станюра.
Пакет предусматривает структурное решение по финансовой поддержке Украины в 2023 году.
Сумма займа Украины в 2023 году составит 18 миллиардов евро со льготным периодом на 10 лет. Государства-члены будут возмещать основную часть процентных расходов за счет внешних целевых доходов. Гарантии для этих заимствований предоставит либо бюджет ЕС, либо страны-члены", — говорится в документе.
Предоставление краткосрочной финансовой помощи будет направлено на финансирование немедленных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и первоначальную поддержку устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на ее пути к европейской интеграции.
Напомним, Совет ЕС 6 декабря не смог принять полный пакет из трех документов, необходимых для предоставления Украине макрофинансовой помощи «+» от ЕС в объеме 18 миллиардов евро в 2023 году.
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