Совет ЕС дал «зеленый свет» первому траншу в рамках кредита для Украины — Finance.ua

Совет ЕС дал «зеленый свет» первому траншу в рамках кредита для Украины Сегодня 14:50 — Казна и Политика

Киев получит около 4,2 млрд евро после того, как Европейский Совет одобрил первую регулярную выплату грантов и кредитов в рамках Фонда ЕС для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Этот фонд направлен на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и ее государственной администрации.

Сегодняшнее решение Рады подтвердило, что Украина выполнила необходимые условия и реализовала реформы, предусмотренные программой Ukraine Facility для получения этих средств.

Реформы включают ключевые сферы, такие как управление государственными финансами, государственными предприятиями, бизнес-средой, энергетикой и разминированием территорий. Совет также отметил важность своевременного выделения средств в связи со сложной фискальной ситуацией в Украине.

Ukraine Facility определяет намерения страны относительно восстановления, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках вступления в Европейский Союз в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет ЕС уже признал, что план Украины отвечает предварительным условиям для получения поддержки до 50 миллиардов евро в рамках Фонда для Украины.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility, которая предусматривает поддержку Украины от ЕС на сумму 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год. В июне того же года было заключено кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом в рамках этой программы.

17 июля Европейская комиссия одобрила предоставление Украине транша в 4,2 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. После этого решения Совета ЕС общий объем финансирования Украины в рамках программы достигнет 12 миллиардов евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает получения этого транша в сентябре 2024 года. Он также отметил, что Киев успешно выполнил индикаторы для второго квартала 2024 г. в рамках программы Ukraine Facility.

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