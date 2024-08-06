Совет ЕС дал «зеленый свет» первому траншу в рамках кредита для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Совет ЕС дал «зеленый свет» первому траншу в рамках кредита для Украины

Казна и Политика
34
Киев получит около 4,2 млрд евро после того, как Европейский Совет одобрил первую регулярную выплату грантов и кредитов в рамках Фонда ЕС для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.
Этот фонд направлен на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и ее государственной администрации.
Сегодняшнее решение Рады подтвердило, что Украина выполнила необходимые условия и реализовала реформы, предусмотренные программой Ukraine Facility для получения этих средств.
Реформы включают ключевые сферы, такие как управление государственными финансами, государственными предприятиями, бизнес-средой, энергетикой и разминированием территорий. Совет также отметил важность своевременного выделения средств в связи со сложной фискальной ситуацией в Украине.
Ukraine Facility определяет намерения страны относительно восстановления, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках вступления в Европейский Союз в течение следующих четырех лет.
В мае 2024 года Совет ЕС уже признал, что план Украины отвечает предварительным условиям для получения поддержки до 50 миллиардов евро в рамках Фонда для Украины.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility, которая предусматривает поддержку Украины от ЕС на сумму 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год. В июне того же года было заключено кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом в рамках этой программы.
17 июля Европейская комиссия одобрила предоставление Украине транша в 4,2 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. После этого решения Совета ЕС общий объем финансирования Украины в рамках программы достигнет 12 миллиардов евро.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает получения этого транша в сентябре 2024 года. Он также отметил, что Киев успешно выполнил индикаторы для второго квартала 2024 г. в рамках программы Ukraine Facility.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.