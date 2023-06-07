Совершенно новый Skoda Kodiaq запущен в производство (Фото) — Finance.ua

Совершенно новый Skoda Kodiaq запущен в производство (Фото)
Skoda сегодня опубликовала фото сваренного кузова кроссовера Kodiaq нового поколения — производство опытных автомобилей началось на заводе компании в Квасинах (Чехия).
Опытные экземпляры Kodiaq нового поколения собирают в рамках модернизации производства, на которую было выделено 12 млн евро. Эта сумма пойдет на усовершенствованную линию сборки шасси, модернизацию главного конвейера. Главная причина этого — запуск в производство гибридного Kodiaq нового поколения. Он выйдет под названием Kodiaq iV, но технических подробностей пока нет. Ожидается, что после модернизации производства с конвейера будет сходить до 410 кроссоверов в сутки.
Skoda Kodiaq производится с 2016 года, и выпуск нового поколения уже стоит остро. Официальная премьера нового Kodiaq состоится осенью, но продажи стартуют только в 2024 году.
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