Соучредитель OpenAI запускает конкурирующий стартап по искусственному интеллекту — Finance.ua

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Соучредитель OpenAI запускает конкурирующий стартап по искусственному интеллекту

Фондовый рынок
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Соучредитель OpenAI запускает конкурирующий стартап по искусственному интеллекту
Соучредитель OpenAI запускает конкурирующий стартап по искусственному интеллекту
Соучредитель OpenAI Илья Суцкевер запускает конкурентный стартап в сфере искусственного интеллекта, ориентированный на «создание безопасного суперинтеллекта».
Об этом пишут Financial Times и Spiegel.
Один из главных идейных вдохновителей успеха ChatGPT будет конкурировать с OpenAI: в среду Суцкевер запустил компанию Safe Superintelligence (SSI) Inc, называющую себя «первой в мире лабораторией SSI прямого выстрела с одной целью и одним продуктом: безопасным суперинтеллектом». Об этом говорится также на странице Х Ильи Суцкевера.
Соучредитель OpenAI запускает конкурирующий стартап по искусственному интеллекту
Компания OpenAI была основана в 2015 г. как некоммерческая организация (НКО).
Open AI планировался как некоммерческий стартап, основатели сочли искусственный интеллект слишком важным, чтобы оставить его развитие только крупным технологическим компаниям. Конечной целью должна быть не прибыль, а благосостояние человечества.
Суцкевер был одним из соучредителей OpenAI и в значительной степени ответственен за научные открытия ChatGPT. Среди других соучредителей OpenAI — Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI. Он вернулся на должность CEO после увольнения в ноябре 2023 года.
В Safe Superintelligence Илья Суцкевер имеет двух соучредителей. Это Дэниел Гросс, когда-то работавший над искусственным интеллектом в Apple, и Дэниел Леви, когда-то работавший с Сацкевером в OpenAI. Суцкевер не предоставил конкретных деталей о том, как будет выглядеть продукт новой компании или как будет обеспечиваться безопасность ИИ. Он также умолчал об инвесторах. Однако очевидно, что обещание «безопасного» и «суперинтеллекта», закрепленное непосредственно в названии, сочетает в себе два самых важных хайп-термина в области искусственного интеллекта.
По материалам:
УНН
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