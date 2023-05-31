Сотрудники Credit Suisse увольняются сотнями каждую неделю – Reuters — Finance.ua

Сотрудники Credit Suisse увольняются сотнями каждую неделю – Reuters Сегодня 23:49 — Фондовый рынок

Сотни сотрудников Credit Suisse увольняются еженедельно из-за неопределенности, охватившей банк в то время, как его поглощает конкурент UBS.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 источника, знакомых с этим вопросом.

Банкиры Credit Suisse, обеспокоенные своим будущим, ищут более безопасную работу у конкурентов, сказал один собеседник.

Швейцарская газета Blick сообщила ранее в среду, что ежедневно около 150 человек по всему миру увольняются из Credit Suisse, а один из двух собеседников сказал, что они видели около 200 увольнений в неделю.

UBS согласился 19 марта поглотить своего швейцарского конкурента поменьше в рамках программы спасения, организованной швейцарскими властями после того, как рыночные потрясения поставили Credit Suisse на грань банкротства.

В апреле Credit Suisse заявил, что «отток сотрудников банка был выше, чем в последний год», и что на конец первого квартала в нем работало чуть более 48 тысяч штатных сотрудников. На конец 2022 года банк сообщил о 50 480 штатных сотрудниках.

В качестве примера того, как конкуренты переманивают персонал Credit Suisse, крупнейший банк Испании Santander нанял по меньшей мере восемь банкиров из Credit Suisse и планировал нанять еще больше, сообщило в этом месяце агентство Bloomberg News.

UBS спешит закрыть сделку задолго до конца этого квартала, стремясь поскорее получить одобрение от регуляторов по всему миру, чтобы обеспечить большую уверенность для клиентов и сотрудников Credit Suisse. Председатель правления банка Колм Келлехер заявил на прошлой неделе, что это произойдет «очень скоро».

Руководство UBS также заявило, что установит очень высокую планку при принятии решения о том, оставлять ли кого-либо из инвестиционного банковского персонала Credit Suisse.

Не проходит и дня без прощального электронного письма от кого-то из сотрудников банка, рассказал один из собеседников.

Економічна Правда По материалам:

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