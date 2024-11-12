Сотрудник Минобороны, который «списал» Гринкевичам почти 94 млн гривен штрафа, уведомлен о подозрении — Finance.ua

Сотрудник Минобороны, который «списал» Гринкевичам почти 94 млн гривен штрафа, уведомлен о подозрении 12.11.2024, 17:25 — Криминал

Правоохранители уведомили о подозрении экс-директора одного из департаментов Министерства обороны, который «списал» почти 94 миллиона гривен пени львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу за просрочку поставок товаров.

Правоохранители не называют имена чиновника или львовского бизнесмена. Впрочем, из деталей дела следует, что речь идет о сделках с закупками одежды и белья для ВСУ, где фигурируют бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман.

По данным следствия, в 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Минобороны на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения более чем на 1,5 млрд гривен.

При этом на момент заключения договоров подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения сделок.

Чтобы избежать начисления штрафных санкций за просроченные контракты, дельцы обратились к главе профильного департамента Минобороны с просьбой пересчитать их.

Чиновник, по данным следствия, безосновательно заключил с ними дополнительные соглашения о продлении сроков поставки товаров (в том числе по уже полностью исполненным договорам). Так, штрафные санкции безосновательно уменьшились на 93,5 млн гривен — с почти 98 млн гривен до 4,5 млн гривен.

Какое наказание?

Чиновник Минобороны уведомлен о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следствие будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

Кроме того, по делу о некачественной одежде для ВСУ будут судить 5 человек: львовского бизнесмена, его сына и директоров предприятий.

Кроме того, в июле в отношении Игоря Гринкевича направили в суд обвинительный акт за попытку дать 500 тысяч долларов взятки работнику ГБР. Деньги предлагали за помощь с возвратом изъятого имущества и закрытие уголовного производства по подконтрольным ему компаниям. Обвинительный акт по этому делу находится на рассмотрении в суде.

hromadske По материалам:

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