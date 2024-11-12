Сотрудник Минобороны, который «списал» Гринкевичам почти 94 млн гривен штрафа, уведомлен о подозрении — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сотрудник Минобороны, который «списал» Гринкевичам почти 94 млн гривен штрафа, уведомлен о подозрении

Криминал
120
Правоохранители уведомили о подозрении экс-директора одного из департаментов Министерства обороны, который «списал» почти 94 миллиона гривен пени львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу за просрочку поставок товаров.
Об этом сообщили ГБР и Офис генпрокурора.
Правоохранители не называют имена чиновника или львовского бизнесмена. Впрочем, из деталей дела следует, что речь идет о сделках с закупками одежды и белья для ВСУ, где фигурируют бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман.
По данным следствия, в 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Минобороны на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения более чем на 1,5 млрд гривен.
При этом на момент заключения договоров подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения сделок.
Чтобы избежать начисления штрафных санкций за просроченные контракты, дельцы обратились к главе профильного департамента Минобороны с просьбой пересчитать их.
Чиновник, по данным следствия, безосновательно заключил с ними дополнительные соглашения о продлении сроков поставки товаров (в том числе по уже полностью исполненным договорам). Так, штрафные санкции безосновательно уменьшились на 93,5 млн гривен — с почти 98 млн гривен до 4,5 млн гривен.

Какое наказание?

Чиновник Минобороны уведомлен о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Следствие будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.
Кроме того, по делу о некачественной одежде для ВСУ будут судить 5 человек: львовского бизнесмена, его сына и директоров предприятий.
Кроме того, в июле в отношении Игоря Гринкевича направили в суд обвинительный акт за попытку дать 500 тысяч долларов взятки работнику ГБР. Деньги предлагали за помощь с возвратом изъятого имущества и закрытие уголовного производства по подконтрольным ему компаниям. Обвинительный акт по этому делу находится на рассмотрении в суде.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.