Сотрудник Минобороны, который «списал» Гринкевичам почти 94 млн гривен штрафа, уведомлен о подозрении — Finance.ua

Сотрудник Минобороны, который «списал» Гринкевичам почти 94 млн гривен штрафа, уведомлен о подозрении
Правоохранители уведомили о подозрении экс-директора одного из департаментов Министерства обороны, который «списал» почти 94 миллиона гривен пени львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу за просрочку поставок товаров.
Об этом сообщили ГБР и Офис генпрокурора.
Правоохранители не называют имена чиновника или львовского бизнесмена. Впрочем, из деталей дела следует, что речь идет о сделках с закупками одежды и белья для ВСУ, где фигурируют бизнесмен Игорь Гринкевич и его сын Роман.
По данным следствия, в 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Минобороны на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения более чем на 1,5 млрд гривен.
При этом на момент заключения договоров подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения сделок.
Чтобы избежать начисления штрафных санкций за просроченные контракты, дельцы обратились к главе профильного департамента Минобороны с просьбой пересчитать их.
Чиновник, по данным следствия, безосновательно заключил с ними дополнительные соглашения о продлении сроков поставки товаров (в том числе по уже полностью исполненным договорам). Так, штрафные санкции безосновательно уменьшились на 93,5 млн гривен — с почти 98 млн гривен до 4,5 млн гривен.
Какое наказание?
Чиновник Минобороны уведомлен о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Следствие будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.
Кроме того, по делу о некачественной одежде для ВСУ будут судить 5 человек: львовского бизнесмена, его сына и директоров предприятий.
Кроме того, в июле в отношении Игоря Гринкевича направили в суд обвинительный акт за попытку дать 500 тысяч долларов взятки работнику ГБР. Деньги предлагали за помощь с возвратом изъятого имущества и закрытие уголовного производства по подконтрольным ему компаниям. Обвинительный акт по этому делу находится на рассмотрении в суде.
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