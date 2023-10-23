Сотрудница компании Google выиграла в суде 1,5 млрд грн — Finance.ua

Сотрудница компании Google выиграла в суде 1,5 млрд грн Сегодня 17:43 — Фондовый рынок

Сотрудница компании Google выиграла в суде 1,5 млрд грн

Компания Google проиграла суд, в связи с чем выплатит 1,15 миллиона долларов своей сотруднице. Женщина, как известно, накануне обвинила предприятие в гендерной дискриминации.

Об этом сообщает издание Bloomberg Law

Известно, что технический директор Google Cloud Улку Роу обвинил компанию в гендерной дискриминации.

По словам сотрудницы компании, в 2017 году ее устроили на менее оплачиваемую должность, в то же время когда аналогичные должности занимали мужчины с меньшим опытом работы. К тому же женщину не повысили по службе, несмотря на ее 23-летний профессиональный опыт.

Отмечается, что иск Роу в суд стал первым с тех пор, как 5 лет назад сотрудники Google устроили масштабную забастовку. Тогда работники потребовали изменить подход компании к сексуальным домаганиям и дискриминации.

Приговор суда

Так, в решении суда говорится, что Google действительно дискриминировала по признаку пола. Как результат, компания обязана выплатить женщине 1,15 миллиона долларов.

Напомним, компания Google объявила о запуске новой функции в «Google Фото». Теперь приложение сохраняет резервные копии снимков в формате RAW для iOS и Android.

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