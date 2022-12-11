Составлен список самых надежных и долговечных седанов и хэтчбеков (инфографика) — Finance.ua
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Составлен список самых надежных и долговечных седанов и хэтчбеков (инфографика)

Технологии&Авто
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Специалисты iSeeCars составили рейтинг самых надежных седанов и хэтчбеков в 2022 году.
В ходе нового исследования эксперты iSeeCars отобрали 10 моделей седанов и хэтчбеков, у которых на долю экземпляров с пробегом более 200 тыс. миль (около 322 тыс. км) приходится наибольшее количество машин.
Самый надежный и долговечный седан на рынке по версии специалистов исследовательской компании iSeeCars — это Toyota Avalon. При должном обслуживании эта модель способна без проблем проехать минимум 245 710 миль или 395 431 километров, считают эксперты.
Составлен список самых надежных и долговечных седанов и хэтчбеков (инфографика)
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К слову, большинство этих моделей можно найти на вторичном рынке Украины. По данным популярного ресурса по продажам авто AUTO.RIA, цены на Toyota Avalon стартуют от 3,2 тыс. долларов.
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По материалам:
mmr.ua
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