Составлен список самых надежных и долговечных седанов и хэтчбеков (инфографика) — Finance.ua

Составлен список самых надежных и долговечных седанов и хэтчбеков (инфографика) Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Специалисты iSeeCars составили рейтинг самых надежных седанов и хэтчбеков в 2022 году.

В ходе нового исследования эксперты iSeeCars отобрали 10 моделей седанов и хэтчбеков, у которых на долю экземпляров с пробегом более 200 тыс. миль (около 322 тыс. км) приходится наибольшее количество машин.

Самый надежный и долговечный седан на рынке по версии специалистов исследовательской компании iSeeCars — это Toyota Avalon. При должном обслуживании эта модель способна без проблем проехать минимум 245 710 миль или 395 431 километров, считают эксперты.

К слову, большинство этих моделей можно найти на вторичном рынке Украины. По данным популярного ресурса по продажам авто AUTO.RIA, цены на Toyota Avalon стартуют от 3,2 тыс. долларов.

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