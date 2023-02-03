Составлен рейтинг мощных, но недорогих смартфонов — Finance.ua

Составлен рейтинг мощных, но недорогих смартфонов
Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu ежемесячно составляют рейтинги устройств по производительности, среди которых есть и список смартфонов в среднебюджетной категории. И этот раз не стал исключением — свежий рейтинг за январь уже опубликован.
Он примечателен тем, что в нем всего одна модель от Xiaomi, причем на десятом месте — это опровергает популярное мнение о том, что данный китайский производитель выпускает лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Свежий рейтинг выглядит так:
- iQOO Z6 — 599 585 баллов;
- HONOR 80 — 582 614 баллов;
- iQOO Z5 — 576 804 бали;
- OPPO Reno9 — 573 924 балла;
- OPPO Reno8 Pro 5G — 572 819 баллов;
- HONOR 70 — 551 442 тюка;
- Huawei Nova 10 Pro — 520 818 баллов;
- Huawei Nova 10 — 519 046 баллов;
- Realme 10 Pro+ — 508 770 баллов;
- Redmi Note 12 Pro+ — 464 134 балла.
Поделиться новостью