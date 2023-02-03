Составлен рейтинг мощных, но недорогих смартфонов — Finance.ua

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Составлен рейтинг мощных, но недорогих смартфонов

Фондовый рынок
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Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu ежемесячно составляют рейтинги устройств по производительности, среди которых есть и список смартфонов в среднебюджетной категории. И этот раз не стал исключением — свежий рейтинг за январь уже опубликован.
Он примечателен тем, что в нем всего одна модель от Xiaomi, причем на десятом месте — это опровергает популярное мнение о том, что данный китайский производитель выпускает лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Свежий рейтинг выглядит так:
  1. iQOO Z6 — 599 585 баллов;
  2. HONOR 80 — 582 614 баллов;
  3. iQOO Z5 — 576 804 бали;
  4. OPPO Reno9 — 573 924 балла;
  5. OPPO Reno8 Pro 5G — 572 819 баллов;
  6. HONOR 70 — 551 442 тюка;
  7. Huawei Nova 10 Pro — 520 818 баллов;
  8. Huawei Nova 10 — 519 046 баллов;
  9. Realme 10 Pro+ — 508 770 баллов;
  10. Redmi Note 12 Pro+ — 464 134 балла.
Составлен рейтинг мощных, но недорогих смартфонов
По материалам:
ITsider.
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