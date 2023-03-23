Sony зарегистрировала патент на передачу цифровых NFT токенов между игровыми платформами — Finance.ua

Sony зарегистрировала патент на передачу цифровых NFT токенов между игровыми платформами
Японский технологический гигант Sony Interactive Entertainment Inc. 16 марта зарегистрировал патент под названием Фреймворк NFT для передачи и использования цифровых активов между игровыми платформами.
Таким образом, в ближайшем будущем компания может внедрить невзаимозаменяемые токены в свои игры и PlayStation.
Технология блокчейна в видеоиграх позволит пользователям выигрывать эксклюзивные скины и предметы. Согласно описанию патента, геймеры будут получать специальные NFT, когда достигнут определенных уровней и наберут нужное количество баллов. Примечательно, что токены можно будет продавать или обменивать. Игроки также смогут использовать NFT на различных игровых платформах.
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Sony подала этот патент еще в прошлом году, но он был опубликован только сейчас. Суть концепции сводится к разработке единой системы для обращения токенов во всей игровой экосистеме разработчика.
В ноябре 2022 года Sony предоставила еще один патент, связанный с NFT, под названием «Отслеживание уникальных игровых цифровых активов с помощью токенов в распределенном реестре». Ими могут быть цифровые медиаактивы, предметы или игровые персонажи.
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