Sony зарегистрировала патент на передачу цифровых NFT токенов между игровыми платформами — Finance.ua
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Sony зарегистрировала патент на передачу цифровых NFT токенов между игровыми платформами

Технологии&Авто
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Sony зарегистрировала патент на передачу цифровых NFT токенов между игровыми платформами
Sony зарегистрировала патент на передачу цифровых NFT токенов между игровыми платформами
Японский технологический гигант Sony Interactive Entertainment Inc. 16 марта зарегистрировал патент под названием Фреймворк NFT для передачи и использования цифровых активов между игровыми платформами.
Таким образом, в ближайшем будущем компания может внедрить невзаимозаменяемые токены в свои игры и PlayStation.
Технология блокчейна в видеоиграх позволит пользователям выигрывать эксклюзивные скины и предметы. Согласно описанию патента, геймеры будут получать специальные NFT, когда достигнут определенных уровней и наберут нужное количество баллов. Примечательно, что токены можно будет продавать или обменивать. Игроки также смогут использовать NFT на различных игровых платформах.

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Sony подала этот патент еще в прошлом году, но он был опубликован только сейчас. Суть концепции сводится к разработке единой системы для обращения токенов во всей игровой экосистеме разработчика.
В ноябре 2022 года Sony предоставила еще один патент, связанный с NFT, под названием «Отслеживание уникальных игровых цифровых активов с помощью токенов в распределенном реестре». Ими могут быть цифровые медиаактивы, предметы или игровые персонажи.

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По материалам:
noworries
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