Sony работает над новой PlayStation 5 — Finance.ua

Sony работает над новой PlayStation 5 Сегодня 06:47 — Фондовый рынок

Как сообщается, японский технологический гигант Sony работает над моделью PlayStation 5 (PS5) со съемным дисководом. Согласно GizmoChina, как и Microsoft Xbox Series X и Series S, PlayStation 5 от Sony не предлагает последнее поколение игровых консолей с другими характеристиками, пишет techblogua.com.

Хотя он предлагает такой, у которого отсутствует физический дисковод. И теперь новый отчет говорит о том, что на подходе третий вариант. Компания Sony уже произвела незначительные изменения в свое последнее поколение консолей PS5. Однако, похоже, что новое изменение может кардинально изменить дизайн новых консолей.

Новости поступили от Insider Gamingas «Тома Хендерсона», который рассказал, что Sony, возможно, хочет обновить физический дизайн PlayStation 5. Очевидно, будущие версии PS5 могут иметь съемный дисковод.

Согласно отчету, бренд планирует выпустить PS5 со съемным дисководом, который будет подключаться к консоли через порт USB типа C, расположенный сзади.

Обычно компания выпускает новые варианты своей консоли каждые 3-4 года. Поэтому не будет странно, если новая модель PS5 будет выпущена в течение следующих двух лет, отмечается в отчете.

Но в отличие от вариантов Slim или Pro похоже, что на этот раз бренд планирует предложить съемный дисковод. Это также может снизить затраты на производство PlayStation 5 и сделать его более доступным для покупателей, добавляет он.

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