Solana стремится к отметке $300, а XYZVerse и HBAR нацелены на рост в 50 раз — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Solana стремится к отметке $300, а XYZVerse и HBAR нацелены на рост в 50 раз Сегодня 11:50 — Криптовалюта

Solana стремится к отметке $300, а XYZVerse и HBAR нацелены на рост в 50 раз

Solana уверенно движется к новой вершине в $300, привлекая значительное внимание инвесторов. Одновременно такие перспективные токены, как XYZVerse и HBAR, имеют потенциал для роста, который может увеличить их стоимость в 50 раз. Эти амбициозные прогнозы вызывают интерес к факторам, способствующим такому оптимизму, и тому, могут ли эти активы стать следующей крупной возможностью на рынке криптовалют.

XYZ: Следующий чемпион среди мем-монет, готовый доминировать в 2025 году

Игра началась, и XYZ движется к рекордным прибылям с неудержимым импульсом! Этот сенсационный спортивный мем-токен готов стать новым лидером 2025 года, привлекая внимание криптоэнтузиастов и спортивных фанатов со всего мира.

XYZ обещает ошеломляющий рост, оставляя позади такие проекты, как BOME и WIF. С прогнозируемым ростом в 7,400%, XYZ готов завоевать корону лучшей мем-монеты в криптовалютном марафоне 2025 года!

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XYZ в настоящее время недооценен, и с грядущими листингами ранние инвесторы могут рассчитывать на значительную прибыль.

Solana (SOL)

Solana (SOL) демонстрирует впечатляющие успехи. За последнюю неделю ее цена выросла на 35,68%. За последний месяц прирост составил 41,10%, а за последние шесть месяцев — 48,00%. Этот стабильный восходящий тренд свидетельствует о высоком интересе инвесторов.

В настоящее время SOL торгуется в диапазоне от $182,53 до $308,44. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $364,82. Если цена преодолеет эту точку, следующим ориентиром может стать $490. Ближайший уровень поддержки — $113; в случае его пробоя возможны дальнейшие снижения.

Технические индикаторы указывают на потенциал роста. Простая скользящая средняя за 10 дней составляет $254,24, что немного выше 100-дневной средней ($252,18), что указывает на краткосрочный бычий импульс. Индекс относительной силы (RSI) составляет 56,03, что указывает на стабильность. MACD положительный на уровне 2,935, поддерживая возможное движение вверх. Учитывая эти данные, цена Solana может продолжить рост, возможно, преодолевая текущие уровни сопротивления.

Hedera (HBAR)

За последние шесть месяцев Hedera (HBAR) выросла на 386%. За последний месяц ее цена увеличилась на 21,82%, а за неделю — на 12,31%. В настоящее время HBAR торгуется в диапазоне от $0,25 до $0,40, привлекая внимание криптосообщества.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней близки друг к другу (соответственно $0,33 и $0,34), что указывает на фазу консолидации. Индекс относительной силы (RSI) составляет 34,76, приближаясь к зоне перепроданности. Индикатор стохастики находится на уровне 6,95, намекая, что HBAR может быть недооценен в краткосрочной перспективе.

Ближайший уровень сопротивления — $0,47. Прорыв этого уровня может привести к следующему сопротивлению на отметке $0,62, что предполагает возможный прирост на 17% и 55% от текущих цен. На стороне снижения уровни поддержки находятся на отметках $0,18 и $0,0366. Учитывая недавние тренды и ключевые уровни, за движением цены HBAR стоит внимательно следить.

Хотя Solana и HBAR демонстрируют высокий потенциал, XYZ выделяется как спортивная мем-монета, объединяющая фанатов и нацеленная на масштабный рост благодаря вовлеченности сообщества и четкому плану успеха.

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