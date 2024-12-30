Solana, Ethereum, Kaspa и XYZVerse готовятся к крупным движениям: бычий тренд возобновляется в январе — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Solana, Ethereum, Kaspa и XYZVerse готовятся к крупным движениям: бычий тренд возобновляется в январе Сегодня 10:20 — Криптовалюта

Solana, Ethereum, Kaspa и XYZVerse готовятся к крупным движениям: бычий тренд возобновляется в январе

Январь может стать поворотным моментом для ключевых цифровых активов. С возвращением восходящего импульса на рынок, Solana, Ethereum, Kaspa и XYZVerse привлекают пристальное внимание. Испытают ли эти криптовалюты значительный рост? Ближайшие дни могут принести захватывающие события, которые повлияют на будущее этих токенов.

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Solana (SOL)

SOL демонстрировал значительные изменения цен в последнее время. За последние шесть месяцев его цена выросла на 34,50%. Однако за последний месяц цена упала на 19,60%, включая снижение на 8,97% за прошлую неделю. В настоящее время SOL торгуется в диапазоне $160,72-$214,47, что отражает высокую волатильность.

Технические индикаторы указывают на возможные рыночные тренды. SOL находится ниже своих 10-дневных и 100-дневных скользящих средних ($189,09 и $190,79 соответственно). Индекс относительной силы (RSI) на уровне 33,48 и стохастический осциллятор на уровне 16,54 свидетельствуют о приближении актива к зоне перепроданности. Уровень MACD -2,081 указывает на возможность продолжения медвежьего импульса.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления играют важную роль в движении цены SOL. Ближайший уровень поддержки находится на $141,08; если цена упадет ниже, она может протестировать вторую поддержку на $87,33. С другой стороны, прорыв через ближайшее сопротивление на $248,58 может подтолкнуть цену к следующему уровню сопротивления на $302. Это будет означать значительный рост от текущих уровней.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) недавно также претерпел изменения цены. За последнюю неделю цена упала на 8,42%, что привело к текущему диапазону $2881,83-$3892,12. Месячное изменение показывает более умеренное снижение на 2,61%, а за последние шесть месяцев ETH снизился на 1,57%.

Технические индикаторы указывают на возможные изменения в цене ETH. Индекс относительной силы (RSI) составляет 26,14, что говорит о перепроданности актива. Стохастический показатель на уровне 12,83 подтверждает эту перепроданность. Уровень MACD -33,83 может свидетельствовать о предстоящем изменении импульса. 10-дневные и 100-дневные скользящие средние находятся рядом — $3355,12 и $3400,11 соответственно, что говорит о фазе консолидации.

Если ETH удастся преодолеть ближайший уровень сопротивления на $4504, он может достичь второго сопротивления на $5515, что обеспечит потенциальный рост на более чем 15% и 40% соответственно от текущих уровней. Однако если цена опустится ниже ближайшей поддержки на $2483,85, следующий уровень поддержки находится на $1473,56, что означало бы значительное снижение.

Kaspa (KAS)

Kaspa (KAS) демонстрирует заметное снижение цены в последнее время. За последнюю неделю стоимость монеты упала примерно на 10,7%. За месяц снижение составило около 23,9%. За последние шесть месяцев цена Kaspa значительно снизилась на 36,5%. В настоящее время KAS торгуется в диапазоне $0,10-$0,15, указывая на нисходящий тренд.

Монета приближается к ближайшему уровню поддержки на $0,08. Если цена опустится ниже этой отметки, следующим уровнем поддержки станет $0,0342, что может указывать на дальнейшее падение. На верхней стороне ближайший уровень сопротивления составляет $0,18. Преодоление этого уровня может подтолкнуть цену Kaspa ко второму сопротивлению на $0,22, что будет означать потенциал роста более чем на 45% от текущих уровней.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. Индекс относительной силы (RSI) около 30,8 и стохастический осциллятор около 10,6 указывают на то, что Kaspa может находиться в зоне перепроданности. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней находятся на уровне $0,12, что показывает консолидацию цены. Однако уровень MACD отрицательный (-0,1 554), что намекает на медвежий импульс.

Заключение

SOL, ETH, KAS и XYZ готовы к значительным изменениям, поскольку бычий тренд продолжает набирать обороты. XYZVerse выделяется как пионер мем-коинов в спортивной тематике, с прогнозируемым ростом до 20,000%.

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