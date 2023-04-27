Соглашение между Microsoft и Activision Blizzard заблокировано британским регулятором — Finance.ua

Соглашение между Microsoft и Activision Blizzard заблокировано британским регулятором Сегодня 06:34 — Фондовый рынок

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало соглашение между Microsoft и Activision Blizzard. Хотя раньше аналитики ожидали, что регулятор поддержит покупку Activision Blizzard, пишет players.com.ua.

CMA приняла такое решение из-за волнения, что сделка сильно повлияет на рынок облачного гейминга. Поэтому прогнозируется замедление появления инноваций в индустрии, что повлияет на выбор для пользователей из Британии. Microsoft выдвигала предложения для решения этой проблемы, но CMA увидела в тех пунктах много недостатков.

Сейчас Microsoft занимает 60-70% индустрии облачного гейминга, а также имеет немало других преимуществ. Если сделка состоится, то компания получит контроль над крупными франшизами, такими как Call of Duty и World of Warcraft. CMA считает, что этим Microsoft получат большое преимущество, что навредит конкуренции.

Напомним, соглашение между Microsoft и Activision Blizzard было одобрено в Японии.

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