Соединенные Штаты приостанавливают выдачу «грин-карт» — причины

Соединенные Штаты приостанавливают выдачу «грин-карт» — причины
США приостанавливают выдачу «грин-карт» после произошедшей в университете Брауна стрельбы. Стрельцом, убившим двоих и ранившим 9 студентов, оказался 48-летний мигрант, попавший в США через программу «грин-карты».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Ноэм заявила, что стрелок из университета Брауна, 48-летний гражданин Португалии Клаудио Мануэль Невеш Валенте, въехал в США по программе иммиграционной визы (DV1) в 2017 году и получил «грин-карту».
«В 2017 году президент Трамп боролся за прекращение этой программы после разрушительного наезда грузовика на Нью-Йорк террористом ИГИЛ, который въехал по программе DV1 и убил восемь человек. По указанию президента Трампа я немедленно приказываю Службе гражданства и иммиграции нанесет США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что эта катастрофическая программа не нанесет вред ни одному американцу», — написала она.
Программа DV1 начата в 1990-х годах и предлагает до 50 тысяч виз гражданам стран с низким уровнем иммиграции в США. Считается, что получатели виз отбираются случайным образом с помощью лотереи, по всему миру миллионы людей ежегодно принимают участие в розыгрыше виз.
При этом даже победа не означает автоматического получения визы. Заявители должны иметь среднее образование или два года опыта работы в области, где они хотят работать в США. Кроме этого, их ожидает собеседование и проверка — только тогда им предоставят «грин-карту».
Напомним, 14 декабря американский университет Брауна в штате Род-Айленд объявил чрезвычайную ситуацию из-за стрельбы на территории кампуса. Позже стало известно, что стрелок — иммигрант из Португалии — ранил девять студентов, двоих убил и покончил с собой, поскольку полиция обнаружила его мертвым.
