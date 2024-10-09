Соцсеть X возвращается в Бразилию после уплаты $5 млн штрафа — Finance.ua

Соцсеть X возвращается в Бразилию после уплаты $5 млн штрафа Сегодня 23:31 — Фондовый рынок

Соцсеть X возвращается в Бразилию после уплаты $5 млн штрафа

Верховный суд Бразилии заявил, что отменяет запрет на социальную сеть X, поскольку она уплатила все штрафы на сумму $5,1 миллиона, согласилась назначить местного представителя и заблокировала учетные записи, обвиненные в распространении дезинформации.

Об этом говорится в заявлении Верховного суда.

«Х гордится возвращением в Бразилию. Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе было самым важным в течение всего этого процесса», — так отреагировали на судебное решение в X.

X is proud to return to Brazil. Giving tens of millions of Brazilians access to our indispensable platform was paramount throughout this entire process. We will continue to defend freedom of speech, within the boundaries of the law, everywhere we operate.



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O… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) October 8, 2024

Бразилия — один из крупнейших рынков для соцсети во всем мире, а также крупнейший рынок в Латинской Америке с примерно 22 миллионами пользователей. После блокировки социальной сети бразильцы бросились к конкурентам — Bluesky и Threads, принадлежащим Meta. Так американский миллиардер и владелец X Илон Маск терял прибыль и долю на рынке.

Поэтому после продолжительных споров Илон Маск, как пишет The New York Times, согласился выполнить все условия Верховного суда Бразилии.

В конце августа 2024 г. бразильский телекоммуникационный регулятор приостановил доступ к X в стране из-за отказа удалить контент, который суд признал незаконным. Также в стране был введен штраф в $9 тысяч для тех, кто использует VPN, чтобы обойти ограничения.

Маск отказывался соблюдать запрет суда и продолжал предоставлять доступ к Х через терминалы спутниковой связи Starlink. После этого Верховный суд Бразилии взыскал почти $3,3 миллиона с банковских счетов соцсети X и спутникового интернет-провайдера Starlink.

Верховный суд Бразилии постановил, что соцсеть X и провайдер спутникового интернета Starlink Илона Маска обязаны выплатить штраф более чем в $920 тысяч за один день работы (19 сентября) в стране после полной блокировки. В Х настаивали, что это было неумышленно. Но суд в Бразилии утверждал, что это технический маневр.

theБабель По материалам:

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