Соцсеть X возвращается в Бразилию после уплаты $5 млн штрафа — Finance.ua
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Соцсеть X возвращается в Бразилию после уплаты $5 млн штрафа

Фондовый рынок
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Соцсеть X возвращается в Бразилию после уплаты $5 млн штрафа
Соцсеть X возвращается в Бразилию после уплаты $5 млн штрафа
Верховный суд Бразилии заявил, что отменяет запрет на социальную сеть X, поскольку она уплатила все штрафы на сумму $5,1 миллиона, согласилась назначить местного представителя и заблокировала учетные записи, обвиненные в распространении дезинформации.
Об этом говорится в заявлении Верховного суда.
«Х гордится возвращением в Бразилию. Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе было самым важным в течение всего этого процесса», — так отреагировали на судебное решение в X.
Бразилия — один из крупнейших рынков для соцсети во всем мире, а также крупнейший рынок в Латинской Америке с примерно 22 миллионами пользователей. После блокировки социальной сети бразильцы бросились к конкурентам — Bluesky и Threads, принадлежащим Meta. Так американский миллиардер и владелец X Илон Маск терял прибыль и долю на рынке.
Поэтому после продолжительных споров Илон Маск, как пишет The New York Times, согласился выполнить все условия Верховного суда Бразилии.
В конце августа 2024 г. бразильский телекоммуникационный регулятор приостановил доступ к X в стране из-за отказа удалить контент, который суд признал незаконным. Также в стране был введен штраф в $9 тысяч для тех, кто использует VPN, чтобы обойти ограничения.
Маск отказывался соблюдать запрет суда и продолжал предоставлять доступ к Х через терминалы спутниковой связи Starlink. После этого Верховный суд Бразилии взыскал почти $3,3 миллиона с банковских счетов соцсети X и спутникового интернет-провайдера Starlink.
Верховный суд Бразилии постановил, что соцсеть X и провайдер спутникового интернета Starlink Илона Маска обязаны выплатить штраф более чем в $920 тысяч за один день работы (19 сентября) в стране после полной блокировки. В Х настаивали, что это было неумышленно. Но суд в Бразилии утверждал, что это технический маневр.
По материалам:
theБабель
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