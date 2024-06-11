Социологический портрет кандидатов на рынке труда в мае-июне (инфографика) — Finance.ua

Социологический портрет кандидатов на рынке труда в мае-июне (инфографика) Сегодня 12:04 — Личные финансы

Социологический портрет кандидатов на рынке труда в мае-июне (инфографика)

В мае на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше, чем в апреле. Несмотря на общий спад, в некоторых категориях кандидатов прибыло: «Образование, наука» (+4%), «Страхование» (+2%), «Топменеджмент, руководство высшего звена», «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+1%).

В разрезе отдельных должностей также наблюдается увеличение количества резюме от педагогов: педагог-организатор, учитель информатики, музыкальный руководитель, преподаватель немецкого.

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Кроме того, среди кандидатов увеличилось количество барменов/барист (+2%), официантов (+14%), что также соответствует сезонным тенденциям.

Социологический портрет кандидата на рынке труда стабилизировался — от месяца к месяцу здесь видим одинаковые цифры.

Однако чем ближе к лету — тем больше на рынке труда несовершеннолетних кандидатов. В мае их количество увеличилось до 4 711 человек (+16% к апрелю). Вероятно, молодые люди будут искать сезонные подработки.

Также незначительно возросло количество соискателей пенсионного возраста (+1% к апрелю, 4705 соискателей). В остальных демографических группах видим падение, синхронное к общей тенденции уменьшения количества соискателей на рынке труда.

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Напомним, с 2024 года уже 10 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за государственные средства и смогут получить новую профессию или специальность, или повысить свой профессиональный уровень, чтобы быть более конкурентными на рынке труда. Государство профинансировало их обучение на 75 млн грн. Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

В прошлом году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев, всего по программе было профинансировано 252 млн. грн. В 2023 году наибольшее количество ваучеров было выдано по профессиям и специальностям: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель.

Справка Finance.ua:

В 2024 году правила трудоустройства в ряде стран Европы изменились. В частности, повысился размер минимальной заработной платы, то есть планки, ниже которой работодатели не имеют права платить работникам, в частности, украинцам. Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Как свидетельствует статистика, временную защиту в Европейском Союзе имеют около 4,27 млн ​​граждан Украины. ЕС пролонгировал для украинцев срок защиты до 2025 года. Он предусматривает предоставление доступа к законному трудоустройству без необходимости разных разрешений.

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