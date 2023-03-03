«Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту?»: Finance.ua определил победителей теста — Finance.ua

«Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту?»: Finance.ua определил победителей теста
Уважаемые, в феврале 2023 года Finance.ua вместе с друзьями из Академии Минфин создали для вас небольшой тест в форме игры. Этот тест позволяет проверить «Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту?».
Для этого мы раздали по 1 тыс. долларов каждому участнику. По виртуальной тысяче.
Этот тест создан для того, чтобы помочь вам не потерять реальные деньги в будущем при инвестировании в крипту. Ведь инвестиции в криптовалюты — это непредсказуемое направление.
Тест вот здесь
Напомним, наши друзья — представители Академии Минфин специализируются на обучающих программах по инвестированию в «крипту». Цель Академии — помогать вам разбираться в перипетиях крипторынка и повышать уровень финансовой грамотности у своих студентов.
А еще мы договаривались с Академией, что все читатели Finance.ua, которые пройдут наш тест, будут участвовать в розыгрыше трех классных книг о криптовалютах:
- «Правила инвестирования Уоррена Баффета. Как сохранять и преумножать капитал». Автор — Джереми Миллер.
- «Жизнь после Google. Упадок больших данных и становление блокчейн-экономики» . Автор — Джордж Гилдер.
- «Блокчейн-революция. Как технология, лежащая в основе биткоина и других криптовалют, меняет мир». Авторы — Дон Тапскотт, Алекс Тапскотт.
Мы выполняем наше обещание и уже сегодня подводим итоги!
Результаты розыгрыша
Поздравляем победителей, и уже в ближайшее время Академия Минфин свяжется с вами, и вы сможете забрать свои призы!
В то же время мы не хотим, чтобы другие остались без подарков! Те, кто братится в Академию Минфин с промокодом «Finance», получат специальные условия для обучения в Академии и пакет полезных инвестиционных материалов.
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