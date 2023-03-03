«Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту?»: Finance.ua определил победителей теста — Finance.ua

«Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту?»: Finance.ua определил победителей теста Сегодня 11:37 — Личные финансы

«Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту?»: Finance.ua определил победителей теста

Уважаемые, в феврале 2023 года Finance.ua вместе с друзьями из Академии Минфин создали для вас небольшой тест в форме игры. Этот тест позволяет проверить «Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту?».

Для этого мы раздали по 1 тыс. долларов каждому участнику. По виртуальной тысяче.

реальные деньги в будущем при инвестировании в крипту. Ведь инвестиции в Этот тест создан для того, чтобы помочь вам не потерятьв будущем при инвестировании в крипту. Ведь инвестиции в криптовалюты — это непредсказуемое направление.

Напомним, наши друзья — представители Академии Минфин специализируются на обучающих программах по инвестированию в «крипту». Цель Академии — помогать вам разбираться в перипетиях крипторынка и повышать уровень финансовой грамотности у своих студентов.

А еще мы договаривались с Академией, что все читатели Finance.ua, которые пройдут наш тест, будут участвовать в розыгрыше трех классных книг о криптовалютах:

«Правила инвестирования Уоррена Баффета. Как сохранять и преумножать капитал». Автор — Джереми Миллер. «Жизнь после Google. Упадок больших данных и становление блокчейн-экономики» . Автор — Джордж Гилдер. «Блокчейн-революция. Как технология, лежащая в основе биткоина и других криптовалют, меняет мир». Авторы — Дон Тапскотт, Алекс Тапскотт.

Мы выполняем наше обещание и уже сегодня подводим итоги!

Поздравляем победителей, и уже в ближайшее время Академия Минфин свяжется с вами, и вы сможете забрать свои призы!

В то же время мы не хотим, чтобы другие остались без подарков! Те, кто братится в Академию Минфин с промокодом «Finance», получат специальные условия для обучения в Академии и пакет полезных инвестиционных материалов.

На этом не останавливаемся, поэтому следите за новостями, продолжение следует... 🚀

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