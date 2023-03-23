СМИ: Apple готовит наушники Beats Studio Buds+ — Finance.ua
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СМИ: Apple готовит наушники Beats Studio Buds+

Фондовый рынок
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Apple разрабатывает обновленную версию беспроводных наушников Beats Studio Buds. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на код, обнаруженный в iOS 16.4 RC.
Судя по обнаруженным ссылкам, модель Beats Studio Buds+ будет поддерживать автоматическое переключение между устройствами, ожидание фразы «Привет, Siri» и совместное прослушивание аудио.
Однако наушники будут оснащены собственным для Beats процессором, как и предыдущая модель. Устройства серии AirPods комплектуются чипами Apple H1 или W1.
Оригинальные Beats Studio Buds представлены в июне 2021 года. Более доступная AirPods Pro модель оснащена системой активного шумоподавления и защищена от попадания влаги и брызг.
По материалам:
ITsider.
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