Смена тренда: украинцы впервые с лета прошлого года начали продавать валюту банкам — Finance.ua
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Смена тренда: украинцы впервые с лета прошлого года начали продавать валюту банкам

Валюта
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Население Украины в июне 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,675 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 1,657 млрд долларов. Чистая продажа валюты составила 17,8 млн долларов.
Об этом сообщает НБУ.
Смена тренда: украинцы впервые с лета прошлого года начали продавать валюту банкам
Таким образом, в июне украинцы впервые с июля 2022 больше продали валюты больше, чем купили.
Всего с начала 2023 года украинцы продали 8,457 млрд долларов и купили на 10,347 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,890 млрд долларов.

Смена тренда

Данные показывают, что украинцы продолжают снимать безналичную валюту в банках (194,2 млн долларов в июне). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в июне на наличном рынке курс упал до 37,30 гривен, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.
Смена тренда: украинцы впервые с лета прошлого года начали продавать валюту банкам
Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при размещении на депозит сроком более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от изменения официального курса.
По данным НБУ, депозиты стали частью комплекса мер НБУ для поддержания курсовой устойчивости, в частности, за счет стабилизации ситуации на наличном валютном рынке.
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Они положительно отразились на уменьшении спроса, состоянии рынка, увеличив его устойчивость, а также способствовали существенному улучшению курсовых ожиданий.
Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.
За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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По материалам:
РБК-Україна
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