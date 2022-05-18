Смелянский ответил, сохранит ли Укрпочта в июне тарифы на внутренние посылки — Finance.ua

Смелянский ответил, сохранит ли Укрпочта в июне тарифы на внутренние посылки

Сегодня 19:16 — Фондовый рынок

Укрпочта планирует расширить сотрудничество с Укрзализныцей в рамках проекта «Железная почта» (доставка по железной дороге), чтобы за счет этого удержать тарифы на внутренние почтовые посылки.

Об этом сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

«Мы запустили проект «Железная почта» в чрезвычайно короткие сроки — за 5 дней еще в начале войны. Думаю, скоро будем праздновать миллионную посылку, перевезенную Укрзализицей.

Понимаем, что нужно максимально удерживать тарифы на доставку из-за повышения цен на топливо, чтобы дать бизнесу возможность поднять голову. Поэтому в мае и июне планируем удерживать внутренние тарифы на доставку посылок от повышения. В частности, будем по максимуму перевозить по Украине Укрзализныцей и работать над себестоимостью", — подчеркнул Смелянский.

По его словам, сегодня количество внутренних и международных посылок в Украине постоянно растет.

«По Укрпочте можно отслеживать, как возрождается экономика, ведь увеличение количества посылок означает возрождение бизнеса и логистику доставки товаров. Мы за апрель переслали больше международных посылок в тонах, чем за квартал до этого. Растет также и количество внутренних отправлений», — сказал гендиректор.

В то же время, определенную часть международных посылок составляют сейчас отправления украинцам, покинувшим Украину в начале войны, отметил он.

«Очень надеюсь, что наш проект „Сумка из дому“ превратится в ближайшее время в проект „Сумка домой“. То есть посылки пойдут в обратном направлении. Тем не менее очень радует, что при этом увеличиваются также доходы наших предпринимателей, которые продают и покупают товары на международных торговых площадках. Мы видим, что эти объемы торговли тоже растут», — отметил Смелянский.

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