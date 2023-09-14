Смелянский объявил о выпуске новой марки — Finance.ua
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Смелянский объявил о выпуске новой марки

Личные финансы
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Генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смелянский объявил выпуск марки «Города Героев. Харьковщина».
Смелянский напомнил, что ровно год назад вместе с командой проехал по только что освобожденным от россиян городам — Изюм, Балаклея и Купянск, чтобы увидеть, что оставили захватчики и как быстро можно возобновить работу.
Смелянский объявил о выпуске новой марки
«Работу возобновили в считаные дни, а наши Вооруженные силы доказали фактом всему миру, что Украина победит. Это был переломный момент в пользу мира на украинских условиях», — подчеркнул Смелянский.
Смелянский объявил о выпуске новой марки
Эти города созданы не из бетонных стен, а из людей, делающих сверхвозможное, «и именно в их честь мы посвящаем новую марку „Города Героев. Харьковщина“. В честь ВСУ, которые в безумно короткие сроки провели самую мощную контрнаступательную операцию со времен Второй мировой. В честь местных, которые, несмотря на угрозу пыток, передавали позиции врага. И, в том же числе, в честь работников украинской почты, которые до последнего связывали Харьковщину с Украиной и пытались сохранить наше имущество», — отметил Смелянский.
Марку можно приобрести по ссылке и в отделениях Укрпочты по всей Украине.
По материалам:
Укрінформ
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