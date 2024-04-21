Смартфон за $500: ТОП-4 лучших варианта (фото) — Finance.ua
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Смартфон за $500: ТОП-4 лучших варианта (фото)

Технологии&Авто
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Смартфон за $500: ТОП-4 лучших варианта (фото)
Смартфон за $500: ТОП-4 лучших варианта (фото), Фото: The Vеrge
Редакторы The Vеrge проанализировали смартфоны около $500 и определили лучшие гаджеты на основе качества камер и дисплея, места для хранения памяти, а также поддержки программного обеспечения.

iPhone SE 2022 года

В материале указано, что этот смартфон от Apple является самым дешевым вариантом, если вы хотите получить актуальный iPhone за небольшие деньги.
Устройство будет поддерживать обновление iOS еще как минимум 4 года. Хотя он снабжен очень маленьким и устаревшим 4,7-дюймовым экраном, зато его удобно держать в руках.
Фото: Apple
Фото: Apple

Google Pixel 7а

Эти смартфоны являются одними из лучших в сегменте Android-смартфонов сразу в двух аспектах: фотовозможности и поддержка обновлениями.
Это недорогой смартфон, который снимает как камерофон, имеет плавный дисплей, отличную производительность, беспроводную зарядку и степень защиты IP67 от пыли и воды.
Также Google гарантирует, что через 3−4 года смартфон продолжит получать очередную новую версию прошивки.
Фото: Google
Фото: Google

OnePlus 12R

Редакторы указали, что этот гаджет является «лучшим среднебюджетным смартфоном, работающим как флагман».
Аппарат оснащен большим и красивым экраном с частотой 120 Гц, флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и быстрой зарядкой 100 Вт, благодаря чему он кажется гораздо дороже его цены в $500.
Фото: Bridenstine
Фото: Bridenstine

Google Pixel 6a

Лучший смартфон до 400 долларов. Хотя со скидкой его иногда можно обнаружить и за 300 долларов.
Это далеко не самый технически продвинутый девайс, но он до сих пор остается отличным выбором благодаря компактным габаритам, крутым камерам и «чистому» Android, за который, в частности, все «пиксели» и полюбили.
Фото: Joshua Waller
Фото: Joshua Waller
Напомним, к началу 2024 года самым оптимальным среди смартфонов Apple остается iPhone 13. Его выпустили в 2021 году, однако он все еще производителен и соответствует критерию «цена-качество».
По материалам:
УНІАН
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