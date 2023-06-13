Смартфон Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition стал новым бестселлером (фото) — Finance.ua
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Смартфон Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition стал новым бестселлером (фото)

Фондовый рынок
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Смартфон Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition стал новым бестселлером (фото)
Смартфон Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition стал новым бестселлером (фото)
Компания Xiaomi официально подтвердила, что анонсированный на прошлой неделе Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary пользуется большой популярностью. Во многих магазинах его сразу раскупили.
Специальное издание Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition в версии с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти предлагается в Китае по цене 405 долларов.
Смартфон получил красную заднюю панель с изображением Микки Мауса и надписью Disney 100. Кроме того, Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition также имеет встроенную тему Микки, включая анимацию зарядки, экранные часы, тематические обои и другой контент.
Смартфон построен на базе однокристальной системы Dimensity 8200-Ultra. Телефон получил 120-герцовый дисплей AMOLED диагональю 6,55 дюйма с поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также с частотой ШИМ 1920 Гц. Фронтальная камера состоит из двух 32-мегапиксельных датчиков, основная камера оборудована 50-мегапиксельным сенсором. Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.
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По материалам:
t4.com.ua
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