Смартфон Cubot Pocket с поддержкой NFC поступил в продажу — Finance.ua

Смартфон Cubot Pocket с поддержкой NFC поступил в продажу 29.06.2022, 02:15 — Личные финансы

Компания Cubot объявила о начале продаж миниатюрного смартфона Cubot Pocket. Купить устройство можно на площадке Aliexpress с доставкой по всему миру.

Несмотря на небольшие размеры, Cubot Pocket имеет вполне приемлемые для современного смартфона характеристики, особенно если учесть крошечные размеры девайса.

Смартфон оснащен четырехъядерной однокристальной системой Unisoc Tiger T310, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Кроме того, он поддерживает TF-карты, позволяющие увеличить объем памяти на 128 ГБ.

Другие характеристики

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3000 мА*ч и работает под управлением Android 11. Кроме этого, оно оснащено модулем NFC. Что касается других модулей, то гаджет поддерживает:

Wi-Fi,

Bluetooth,

OTG,

GPS,

ГЛОНАСС,

BEIDOU.

Главной особенностью устройства является его размер: Cubot Pocket оснащен 4-дюймовым FHD+ дисплеем, поэтому он легко умещается даже в маленькой ладони. Он достаточно мал, чтобы поместиться даже в кармане узких джинсов.

Дополнительно радует наличие NFC, поскольку с помощью этой крохи можно легко рассчитываться за покупки и вообще использовать чип с пользой по прямому назначению.

Цена Cubot Pocket

Продажа устройства стартовала на платформе Aliexpress с доставкой по всему миру. Полная цена миниатюрного смартфона составляет 110 долларов (≈3252 гривны).

Телеканал 24 По материалам:

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