Смартфон Cubot Pocket с поддержкой NFC поступил в продажу — Finance.ua
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Смартфон Cubot Pocket с поддержкой NFC поступил в продажу

Личные финансы
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Компания Cubot объявила о начале продаж миниатюрного смартфона Cubot Pocket. Купить устройство можно на площадке Aliexpress с доставкой по всему миру.
Несмотря на небольшие размеры, Cubot Pocket имеет вполне приемлемые для современного смартфона характеристики, особенно если учесть крошечные размеры девайса.
Смартфон Cubot Pocket с поддержкой NFC поступил в продажу
Смартфон оснащен четырехъядерной однокристальной системой Unisoc Tiger T310, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Кроме того, он поддерживает TF-карты, позволяющие увеличить объем памяти на 128 ГБ.

Другие характеристики

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3000 мА*ч и работает под управлением Android 11. Кроме этого, оно оснащено модулем NFC. Что касается других модулей, то гаджет поддерживает:
  • Wi-Fi,
  • Bluetooth,
  • OTG,
  • GPS,
  • ГЛОНАСС,
  • BEIDOU.
Главной особенностью устройства является его размер: Cubot Pocket оснащен 4-дюймовым FHD+ дисплеем, поэтому он легко умещается даже в маленькой ладони. Он достаточно мал, чтобы поместиться даже в кармане узких джинсов.
Дополнительно радует наличие NFC, поскольку с помощью этой крохи можно легко рассчитываться за покупки и вообще использовать чип с пользой по прямому назначению.

Цена Cubot Pocket

Продажа устройства стартовала на платформе Aliexpress с доставкой по всему миру. Полная цена миниатюрного смартфона составляет 110 долларов (3252 гривны).
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По материалам:
Телеканал 24
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